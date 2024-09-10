Суд отказался удовлетворить жалобу на ограничение прав журналиста Toplum TV

10 сентября 2024, 16:58

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Хатаинский суд Баку не удовлетворил жалобу на ограничение прав арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара, в частности запрет на визит нотариуса. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара на осуществление нотариальных действий, и в частности, выдачу доверенности своей супруге, сообщил адвокат арестованного Назим Мусаев.

Необходимость в выдаче доверенности связана тем, что еще до ареста Джаббар приобрел на аукционе за рубежом подержанный автомобиль. Пока машину доставляли в Азербайджан, журналиста арестовали. С мая месяца автомобиль удерживается на таможне и за стоянку начисляется плата. Чтобы растаможить автомобиль, Джаббар должен выдать доверенность близким. Защита подала ходатайство следователю, чтобы к журналисту пропустили нотариуса, а после его отказа обратилась в суд. 3 сентября слушания в Хатаинском районном суде не состоялись из-за ходатайства адвоката обеспечить участие на процессе самого Джаббара, которое было удовлетворено. Заседание было назначено на 9 сентября.

Заседание суда должно было состояться 9 сентября, но было перенесено на 10 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джаббара Назим Мусаев.

Сегодня судья Хатаинского районного суда Рафаил Садыхов рассмотрел дело. Он не удовлетворил жалобу под предлогом того, что "нет документов на ввоз автомобиля из-за рубежа". Но мы указали, что дело не в автомобиле. Обвиняемый в принципе имеет право на выдачу доверенности своим близким. Сам Джаббар указал в суде, что если дело в автомобиле, то следствие после растаможки машины может наложить на него арест. Для Джаббара главное в том, чтобы машину забрать из таможни, ибо за каждый день простоя на стоянке таможенной службы начисляется плата. Судья лишь нам "рекомендовал" через некоторое время вновь обратиться к следователю», - сказал Мусаев.

По его словам, защита подаст апелляцию на решение суда.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об отклонении жалобы адвоката. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. 4 июля срок ареста Джаббару и другим обвиняемым был продлен.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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