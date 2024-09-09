Завершено следствие по делу Abzas Media

09 сентября 2024, 23:53

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Азербайджанским журналистам, обвиняемым по делу Abzas Media, объявлено о завершении предварительного следствия. После ознакомления обвиняемых и адвокатов с материалами дела оно будет направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. В середине августа им предъявлены новые обвинения по семи статьям УК Азербайджана . 6 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил арест Эльнары Гасымовой до 13 ноября.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Адвокат журналиста-расследователя Хафиза Бабалы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня его подзащитному было объявлено о завершении предварительного следствия. «Сегодня состоялось следственное мероприятие по делу Хафиза Бабалы. Ему было объявлено о завершении предварительного следствия. Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения», - рассказал адвокат Рашад Алиев.

Алиев отметил, что на прошлой неделе срок заключения Бабалы и других фигурантов дела был продлен из-за необходимости времени для ознакомления обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного дела. По словам адвоката, обвиняемые и защитники по очереди будут знакомиться с материалами дела. С учетом того, что в деле семеро обвиняемых и у каждого по два адвоката, ознакомление с материалами делами займет не менее 1-1,5 месяца, предположил он.

После этого дело будет передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Начинается этап знакомства с материалами дела

Адвокат главреда Abzas Media Севиндж Вагифгызы Эльчин Садыгов также сообщил о завершении предварительного следствия в отношении его подзащитной. «Сегодня было официально объявлено о завершении предварительного следствия по делу Abzas Media. Начинается этап знакомства с материалами дела. Севиндж Вагифгызы не согласна ни с одним пунктом обвинения. Она связывает аресты журналистов по этому делу с расследованиями Abzas Media», - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла.

Информацию о завершении предварительного следствия также подтвердили адвокат директора Abzas Media Ульви Гасанли Зибейда Садыгова, адвокат журналистки Эльнары Гасымовой Бахруз Байрамов, адвокат журналистки Наргиз Абсаламовой Шахла Гумбатова и защитник экономиста Фарида Мехрализаде Джавад Джавадов. По словам адвокатов, все их подзащитные отвергают обвинения.

У обвиняемого Мохаммеда Кекалова есть только адвокат по назначению, и он оказался не доступным для комментариев.

Представители следственного органа пока не прокомментировали итоги предварительного следствия по делу Abzas Media.

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