09 сентября 2024, 02:42

Виктория Абрамченко набрала на довыборах в Госдуму в Ростовской области более 75% голосов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После подсчета 100% протоколов на довыборах в Госдуму в Ростовской области побеждает бывший заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая набрала 75,73% голосов, сообщил предварительные результаты ЦИК.

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко побеждает на довыборах в Государственную Думу по одномандатному округу №152 в Ростовской области. После обработки 100% протоколов она набрала 75,73% голосов, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Наталья Оськина набрала 11,28% голосов, представитель "Новых людей" Дмитрий Величко - 3,34%, Максим Федоров из "Справедливой России - За правду" - 4,44%, Роман Климов от ЛДПР - 2,78% и Александр Ефимов из "Яблока" - 1,45%.

"Кавказский узел" писал, что 7 сентября в донском отделении КПРФ заявили, что на избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома. В партии отметили, что в связи с этим направлены жалобы. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина. Она призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень. Оськина также заявила, что на одном из избирательных участков члены избиркома закрывают листом бумаги от избирателей графу с фамилиями в списке, оставляя лишь колонку, где им нужно поставить подпись.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске", "Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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