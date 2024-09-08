08 сентября 2024, 23:57
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья после подсчета более 10% голосов
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По итогам подсчета 10,23% протоколов на выборах губернатора Ставропольского края с 80,95% голосов лидирует действующий глава региона Владимир Владимиров, сообщил ЦИК России.
Как информировал "Кавказский узел", по данным избиркома Ставропольского края, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 14%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 36,74%.
После обработки 10,23% протоколов участковых избирательных комиссий региона выдвинутый "Единой Россией" Владимир Владимиров набирает на выборах 80,95% голосов избирателей, следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК.
При этом кандидат от КПРФ, первый зампредседателя краевого парламента Виктор Гончаров набирает 8,97% голосов, зампредседателя регпарламента Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,91% голосов. Далее идут президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец от партии "Новые люди" с 2,46% и кандидат от ЛДПР Александр Люшин с 2,39% голосов избирателей, сообщает ТАСС.
"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.
Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".
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Автор: "Кавказский узел"