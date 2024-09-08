Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья после подсчета более 10% голосов

При этом кандидат от КПРФ, первый зампредседателя краевого парламента Виктор Гончаров набирает 8,97% голосов, зампредседателя регпарламента Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,91% голосов. Далее идут президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец от партии "Новые люди" с 2,46% и кандидат от ЛДПР Александр Люшин с 2,39% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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