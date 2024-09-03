Добровольцы перед отправкой на Украину. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru

03 сентября 2024, 16:19

Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции

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Отряд добровольцев, прошедших ускоренный курс подготовки в Российском университете спецназа, отправился в зону военной операции на Украине, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. В частности, 24 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону военной операции очередной группы бойцов, не указав их числа. 27 июля он сообщил, что с начала специальной военной операции из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев, отчитался глава республики Рамзан Кадыров. 28 августа глава Чечни проинформировал об отправке в зону боевых действий очередной группы добровольцев.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Очередная группа добровольцев отправилась в зону военной операции из аэропорта Грозного, сообщил сегодня глава Чечни в своем Telegram-канале. "Под руководством инструкторов Российского университета спецназа имени Владимира Путина  каждый из добровольцев прошел ускоренный курс боевой подготовки", - сообщил  он, добавив, что "о прибытии в зону боевых действий добровольцы вступят в ряды спецназа "Ахмат".

В аэропорту бойцов проводили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и глава МВД Чечни Аслан Ирисханов, сообщил он.

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

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Примечание:

"Президент России побывал в университете спецназа имени Путина в Гудермесе", "Алаудинов заявил о необходимости участия срочников в боях в Курской области", "Военные эксперты и правозащитники оценили шансы на возвращение домой чеченских пленных из "Ахмата".

Автор: "Кавказский узел"

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