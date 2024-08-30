Ученые призвали освободить Бахруза Самедова

30 августа 2024, 19:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители международного академического сообщества возмущены арестом молодого ученого Бахруза Самедова по обвинению в госизмене. Они призвали власти Азербайджана освободить Самедова и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам родных, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Им сообщили, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что по заказу армян писал и переводил статьи. Самедов арестован на четыре месяца.

Вечером 23 августа в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы, корреспондент OC Media. Силовики спустя сутки после задержания отпустили Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети. По делу Самедова 27 августа также был допрошен журналист и исследователь Джавид Ага.

Три международные исследовательские организации и более 10 ученых из разных стран мира подписались под петицией, в которой выразили свою «глубочайшую обеспокоенность в связи с арестом, предварительным заключением и обвинением в государственной измене Бахрузу Самедову в Азербайджане» и потребовали его немедленного освобождения.

"Бахруз Самедов — докторант факультета социальных наук Карлова университета в Праге. 21 августа 2024 года во время визита в Баку Самедов был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана. 23 августа 2024 года стало известно, что ему предъявлено обвинение в «государственной измене» и что он останется в в предварительном заключении в течение (как минимум) 4 месяцев. Исходя из ограниченной имеющейся информации, обвинения, по-видимому, напрямую связаны с исследовательской и пропагандистской деятельностью Самедова в интересах мира на Южном Кавказе и его встречами с армянскими коллегами из гражданского общества и академических кругах", - говорится в документе, опубликованном на сайте Группы специалистов по популизму (Ассоциация политических исследований).

Подписанты петиции рассматривают арест Самедова как "попытку задушить продолжающиеся усилия по построению мира на Южном Кавказе и заставить замолчать критические голоса, которые выступают против насилия и войны". "Мы считаем это неприемлемым и противоречащим правительственному дискурсу о прогрессе на пути к миру. Мы в равной степени обеспокоены недавними арестами и преследованиями других исследователей, активистов и журналистов в Азербайджане. Мы присоединяемся к призыву Европейской федерации журналистов (EFJ) и PEN America освободить 23 журналистов и работников СМИ, несправедливо заключенных в тюрьму в Азербайджане в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29), а также академических исследователей и активистов движения за мир, таких как Бахруз Самедов. В этом письме мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить Бахруза Самедова и других политических заключенных в Азербайджане из-под стражи и уважать их права человека», - далее отмечено в послании.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Подписанты петиции призывают Чешскую Республику, где проживает и работает Бахруз Самедов, Европейский Союз и другие страны «предпринять решительные и незамедлительные усилия по освобождению Бахруза Самедова и других политических заключенных в Азербайджане».

Также содержится призыв Карлову университету внимательно следить за ситуацией с Бахрузом Самедовым и оказать ему необходимую поддержку.

"Мы призываем Международный консультативный комитет COP29, а также всех участников COP29 (в частности исследователей) оставить вопрос о задержании Бахруза Самедова и других заключенных азербайджанских исследователей, активистов и журналистов в повестке дня при посещении Баку в ноябре 2024 года», - говорится в заключение петиции.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Группа правозащитников в преддверии проведения в Баку климатической конференции COP29 обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические репрессии против активистов и журналистов. 26 июля они заявили, что ООН должна добиваться освобождения правозащитника Анара Мамедли и других политзаключенных.

Петиция принята международными неправительственными исследовательскими организациями - Группой специалистов по популизму (Ассоциация политических исследований), Центром изучения демократии и сопротивления, ECHO – Группой исследований медиа, культуры и политики при Брюссельском университете свободы и 11 индивидуальными подписантами.

Петицию также поддержали доцент Брюссельского свободного университета, Бенджамин Де Клин, научный сотрудник, Уппсальскиого университета Кирилл Филимонов, руководитель Бакинского центра исследований Алтай Геюшеев, доцент Американского университета Армении Наира Саакян, профессор Женевского университета Викен Четерян, , научный сотрудник программы «Россия и Евразия», Chatham House Лоуренс Броерс и др. Петиция открыта для подписания.

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»