Продлен арест обвиняемых в подготовке теракта в Каспийске

30 августа 2024, 10:02

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Суд в Москве продлил срок ареста пятерых обвиняемых в подготовке теракта в Каспийске и снабжении оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске.

Как писал "Кавказский узел", в апреле были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России (уроженец Таджикистана). По версии следствия, они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл".

31 марта режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Махачкале и в Каспийске. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. Во время спецоперации задержаны иностранных гражданина, которые снабжали деньгами и оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл" и сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске, заявила ФСБ. Режим КТО был отменен в тот же день.

Суд в Москве 29 августа продлил на три месяца срок ареста пяти человек, задержанных 31 марта в спецоперации в Дагестане, сообщает "Коммерсант".

Арестованные - Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов. По данным источника в правоохранительных органах, следствие считает, что обвиняемые планировали взорвать бомбу в парке Победы или на набережной Каспийска, а затем уехать из России.

Задержанные иностранные граждане работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске, пишет издание.

Напомним, 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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