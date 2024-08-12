12 августа 2024, 02:47

Пастух получил ранения при взрыве мины в Азербайджане

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На пастбище около озера Ганлыгёль в Шахбузском районе на мине подорвался пастух Бахтияр Султанов, в тяжелом состоянии он госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. 3 августа во время выпаса скота на мине подорвался житель села Вагазин Лачинского района Али Сулейманов.

В Шахбузском районе Азербайджана на мине подорвался пастух, пишет 11 августа Oxu.az

Инцидент произошел на пастбище около озера Ганлыгёль. Пострадавший - житель села Махмудкенд Шарурского района Бахтияр Султанов. В тяжелом состоянии он госпитализирован.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской компании против мин" Хафиз Сафиханов.

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Примечание:

"Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане", "Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами".

Автор: "Кавказский узел"

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