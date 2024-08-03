Пастух ранен при взрыве мины в Азербайджане

03 августа 2024, 20:41

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Житель села Вагазин Лачинского района Али Сулейманов подорвался на мине во время выпаса скота.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, трое жителей Кельбаджарского района получили ранения в результате взрывов двух мин 19 июля. 2 августа пограничник и три сотрудника Агентства по разминированию Азербайджана получили ранения при взрыве мины в селе Гызылгаджылы, которое перешло под контроль Баку в рамках делимитации.

Житель села Вагазин Лачинского района Али Сулейманов подорвался на противопехотной мине 3 августа 2024 года в окрестностях села Кялафалыг того же района, когда пас скот на пастбище у высоты Сарыбаба, говорится в совместном сообщении МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

"Пастух зашел на заминированную территорию, которая еще не была очищена от взрывоопасных предметов", - подчеркивается в пресс-релизе.

В результате взрыва мины Сулейманов получил ранение левой ноги. Прокуратурой Лачинского района начато расследование.

Ведомства в своем заявлении призвали граждан "строго соблюдать меры безопасности, внимательно следовать предупреждающим знакам об опасности мин и не входить на незнакомые территории".

Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) сообщило, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. После оказания помощи пострадавшему, он был доставлен в больницу города Ханкенди, его состояние «стабильное», отметили в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ANAMA, с учетом сегодняшнего инцидента после окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 377 жителей Азербайджана, в том числе 69 погибли.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

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