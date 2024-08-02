Четыре человека ранены при взрыве мины в Азербайджане

02 августа 2024, 15:32

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Пограничник и три сотрудника Агентства по разминированию Азербайджана получили ранения при взрыве мины в селе Гызылгаджылы, которое перешло под контроль Баку в рамках делимитации.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. В тот же день, пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева также заявила, что территории сел Газахского района Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы перешли под контроль Госпогранслужбы Азербайджана.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

В селе Гызылгаджылы Газахского района, переданном Баку в соответствии с договоренностями между госкомиссиями Азербайджана и Армении по делимитации границы от 19 апреля, в пятницу, 2 августа взорвалась мина, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, Госпогранслужбы и Агентства по разминированию (ANAM) Азербайджана.

В результате взрыва противопехотной мины при исполнении должностных обязанностей были ранены в ногу военнослужащий пограничных войск, прапорщик Ахадли Хаял Адинагулу оглу и сотрудник ANAMA Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу. Еще двое сотрудников ANAMA - Алекперов Эльчин Ильхам оглу и Мирзоев Явер Герай оглу получили осколочные ранения.

Все пострадавшие после оказания им первичной медицинской помощи были немедленно доставлены в больницу, их жизни угрозы нет. По факту в органах прокуратуры проводится расследование.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, трое жителей Кельбаджарского района получили ранения в результате взрывов двух мин 19 июля.

Кроме того, 21 июня в результате взрыва погиб сотрудник Госагенства по разминированию Рагиф Исаев, несколько его коллег получили ранения. 20 июня водитель грузовика Рагиб Нуруев при выполнении сельхозработ получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

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