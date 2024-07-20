Предупреждающий знак на месте нахождения мины. Фото: https://1news.az

20 июля 2024, 09:59

Три человека пострадали в результате взрывов мин в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое жителей Кельбаджарского района получили ранения в результате взрывов двух мин, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, 21 июня, в результате взрыва погиб сотрудник Госагенства по разминированию Рагиф Исаев, несколько его коллег получили ранения. 20 июня водитель грузовика Рагиб Нуруев при выполнении сельхозработ получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района.

19 июля на неразминированной территории села Агдабан Кельбаджарского района на противопехотной мине подорвался и получил травмы Гусейнов Халифа Гасан оглы 1969 года рождения. Об этом в совместном пресс-релизе сообщили Минобороны Азербайджана, МВД Азербайджана, Генпрокуратура и Госагенство по разминированию.

Следовавший за Гусейновым Мамедов Самандар Алигама оглы, 1978 года рождения, получил осколочные ранения от взрыва этой же самой мины. Прибывший на помощь Гарашов Рахим Ашраф оглы, 1976 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва второй мины, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Все трое пострадавших госпитализированы, состояние Гусейнова оценивается как тяжелое, сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что число пострадавших от взрывов мин после окончания 44-дневной войны 2020 года, с учетом инцидентов 19 июля, достигло 372-х. В том числе 70 – погибли, 302 – получили травмы.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские саперы нашли более 500 мин", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане", "Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе склады с минами".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 июля 2024, 09:06

20 июля 2024, 08:14

  • Политологи усомнились в объективности Конституционного суда по иску Зурабишвили

    При вынесении решения по иску президента Грузии Саломе Зурабишвили, потребовавшей отмены закона об иноагентах, Конституционный суд будет отталкиваться от позиции "Грузинской мечты" и потому его решение будет необъективным. Подобное уже произошло, когда партия потребовала от суда импичмента Зурабишвили за ее поездки в Европу, указала опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

20 июля 2024, 07:18

20 июля 2024, 06:23

20 июля 2024, 05:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи