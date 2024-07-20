Три человека пострадали в результате взрывов мин в Азербайджане

20 июля 2024, 09:59

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Трое жителей Кельбаджарского района получили ранения в результате взрывов двух мин, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах в зоне бывшего карабахского конфликта. Так, 21 июня, в результате взрыва погиб сотрудник Госагенства по разминированию Рагиф Исаев, несколько его коллег получили ранения. 20 июня водитель грузовика Рагиб Нуруев при выполнении сельхозработ получил ранения в результате наезда на противотанковую мину в селе Хоровлу Джебраильского района.

19 июля на неразминированной территории села Агдабан Кельбаджарского района на противопехотной мине подорвался и получил травмы Гусейнов Халифа Гасан оглы 1969 года рождения. Об этом в совместном пресс-релизе сообщили Минобороны Азербайджана, МВД Азербайджана, Генпрокуратура и Госагенство по разминированию.

Следовавший за Гусейновым Мамедов Самандар Алигама оглы, 1978 года рождения, получил осколочные ранения от взрыва этой же самой мины. Прибывший на помощь Гарашов Рахим Ашраф оглы, 1976 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрыва второй мины, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Все трое пострадавших госпитализированы, состояние Гусейнова оценивается как тяжелое, сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что число пострадавших от взрывов мин после окончания 44-дневной войны 2020 года, с учетом инцидентов 19 июля, достигло 372-х. В том числе 70 – погибли, 302 – получили травмы.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и что на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование. 3 мая ЕС согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта. Азербайджан остается одним из лидеров в мире по числу установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов, отметил глава "Азербайджанской кампании против мин" Хафиз Сафиханов.

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