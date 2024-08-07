Заверения в безопасности мусорного завода вызвали скепсис у жителей Урвани

07 августа 2024, 11:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Урвань с недоверием восприняли заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода, который планируется построить в селе. Такие заводы следует строить вдали от жилых домов, указала географ Елена Кюль.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения.

В мае сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Строительство мусоросортировочного комплекса в селе Урвань планируется только после прохождения главгосэкспертизы и федеральной экологической экспертизы, заявило в своем телеграм-канале Минприроды Кабардино-Балкарии в ответ на претензии жителей села.

Экспертиза, как указано в публикации, «в том числе будет учитывать и наличие грунтовых вод и иных показателей, могущих оказать влияние на экологическую ситуацию, с целью обеспечить безопасное размещение отходов от производственной и хозяйственной деятельности населения, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, тем самым сократив показатели негативного воздействия на окружающую среду».

Заявление ведомства вызвало недоверие у сельчан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Инна Хацукова. «Народ знает, как проводятся эти экспертизы, и не надеется на их объективность и непредвзятость», - сказала она.

Мы опасаемся, что так же втихую могут начать строить

Обсуждение строительства и проектных документов проводилось администрацией села "с узким кругом людей", добавила она. "Жители села об этом не знали. Поэтому мы опасаемся, что так же втихую могут начать строить. Никто не знает, какие именно последствия будут от этого комплекса. При строительстве существующий свалки тоже говорили, что это будет сортирующий комплекс, что всё будет по нормам и законам, но по факту, на сегодняшний день, это просто гигантская свалка... И конечно же, после этого никто не будет доверять и допускать подобное ещё раз", - пояснила женщина.

Такие объекты надо строить подальше от населенных пунктов, поддержала позицию сельчан руководитель Центра географических исследований КБНЦ РАН Елена Кюль. "В Осетии, например, он находится в семи километрах от Владикавказа, на так называемых неудобных землях, не пригодных для другой хозяйственной деятельности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Минусов у таких заводов много много: непрерывный поток машин, запахи, возможность попадания загрязнителей в грунтовые воды. Поэтому при выборе места должна быть проведена серьезная комплексная экологическая экспертиза, пояснила географ.

"Должны учитываться рельеф почвы, грунтовые воды, ветровой режим. Ну и категория земель, степень удаленности от населенных пунктов, поверхностных вод. То есть это должны быть бросовые земли, непригодные для хозяйственного использования, в значительной удаленности в зависимости от ветрового режима от населенных пунктов, источников водоснабжения и водоемов. И желательно,чтобы грунтовые воды залегали достаточно глубоко,чтобы исключить загрязнение. Для этого нужна гидрогеологическая экспертиза", - сказала Елена Кюль.

По мнению Кюль, в населенных пунктах категорически нельзя строить такие объекты в связи с тем, что в стране нет так называемых "чистых", безопасных технологий переработки, как, например, в Австрии, где при переработке мусора используются биотехнологии.

Нужно население приучать к сортировке мусора

Решение проблемы ученая видит в приобретении технологии полного цикла переработки мусора и во введении раздельной его сборки. "Если перерабатывать, то полностью. По-другому это не решение проблемы, а усугубление ее. Нужно население приучать к сортировке мусора. Это большая работа, но иначе никак. И уже целенаправленно строить комплексы для переработки пищевых отходов, пластика, металла", - сказала она.

Напомним, в декабре 2022 года Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.