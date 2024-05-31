Жители Урвани потребовали отменить строительство мусоросортировочного комплекса

31 мая 2024, 19:13

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Решение о строительстве мусоросортировочного комплекса близ села Урвань было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона, рассказали сельчане. Они обратились к главе Кабардино-Балкарии с призывом пересмотреть решение.

"Кавказский узел" писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и на антисанитарию из-за переполненных свалок и стихийные свалки. Глава республики Казбек Коков в декабре 2022 года сообщил, что достигнута договоренность о строительстве в Кабардино-Балкарии комплекса по переработке и утилизации мусора.

Жители селения Урвань в Кабардино-Балкарии выступили против строительства мусоросортировочного комплекса в окрестностях селения. Они указывают, что здесь уже имеется мусорный полигон, на расстоянии 1700 метров от жилых домов. Строительство мусоросортировочного комплекса значительно усугубит ситуацию, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

Свое несогласие инициативная группа из числа жителей изложила в обращении в адрес главы местного самоуправления, в котором потребовала провести собрание жителей села с целью выяснения общественного мнения по данному вопросу. Они предложили провести собрание в сельском Доме культуры, во время которого установить свободный микрофон, а итоги обсуждения подвести методом живого голосования, то есть поднятием руки.

Член инициативной группы Зураб Хацуков рассказал, что планы по строительству мусоросортировочного комплекса держались от жителей в тайне. Об этом знал ограниченный круг людей, но потом о планах строительства стало известно. Сельчане собрали инициативную группу и обратились к главе местной администрации с заявлением о проведении референдума. "Глава стал просить, чтобы мы переписали заявление, убрали оттуда кое-что, что его не устраивало. Мы пошли ему навстречу. Заявление переписали. Потом он заявил, что референдум он уже провел, хотя никакого референдума не было", - рассказал Хацуков.

Ранее администрация села разместила на своем сайте опросный лист для выяснения мнения жителей. Но поскольку интернетом большинство жителей села старшего возраста не пользуются, о нем мало кто узнал. "Мы, когда узнали, распечатали за свой счет около 5 тысяч опросных листов и ходили, собирали мнения жителей села, потому что сами жители, особенно старшее поколение, интернетом не пользуются, и найти опросный лист, да еще его и заполнить, не смогли бы. Мы всех обойти не смогли, но те, кого удалось, однозначно высказались против этого строительства", - рассказала активистка Инна Хацукова.

По ее словам, жителей селения поставили перед фактом. Их мнение выяснялось не по поводу того – строить или не строить завод, а о том, что они думают о проведенной экологической экспертизе, с результатами которой никто не был ознакомлен.

По мнению Хацуковой, на территории селения Урвань уже действует один мусорный полигон, при строительстве которого жителям также обещали, что на экологии это никак не скажется, но оказалось, что это не так. Летом, когда пригревает солнце, по селу разносится вонь.

На сайте проекта "ОВОС: общественные слушания" жители села высказались против строительства. "Против строительства нового мусороперерабатывающего объекта. Дышать нечем, задыхаемся от этой вони. Неужели нет места подальше от населенных пунктов. Уберите от района эту вонь. В конце концов хватит уже с нас. Мы хотим дышать чистым воздухом. Не допустим опять того, что допустили раньше", - написала Оксана. "Я против строительства этой свалки и вообще всей свалки у нас в селе Урвань. Не можем дышать этой вонью. Не для этого воевали наши предки, чтобы мы умирали от свалки", - подчеркнула Залина. "Жители села Урвань платят за вывоз мусора, чтобы этот же мусор выбрасывали им под боком и задыхаться от этой вони?!!! Перерабатывать мусор - правильно, но вдали от населенных пунктов, без вреда здоровью человека. И свалку нужно организовать в другом месте, а то бывает такая вонь, что дышать невозможно! Я против данного предприятия в этом месте, как и каждый житель этого населённого пункта!" - прокомментировала Эмма.

Согласно проекту, опубликованному в открытых источниках, площадь комплекса займет более 20 га земли. На объекте будут размещаться отходы после сортировки и изъятия пищевых отходов, древесины, бумаги и картона. Производительность составит 300 тысяч тонн в год. По проекту комплекс заполнится в течение 23-25 лет. По мере заполнения комплекс сверху будет закрываться защитным экраном. Все работы будут механизированы. На строительстве предполагается занять 114 человек. Решение о строительстве мусоросортировочного комплекса было принято в 2023 году. С инициативой выступило ООО "Мусоросортировочный комплекс". Стоимость проекта 3,4 млрд рублей. Финансирование будет осуществлять Российский экологический оператор.

На сайте Change.Org опубликовано обращение жителей села "Остановите строительство мусороперерабатывающего комбината в селе Урвань КБР" к главе республики. На 19.15 мск под ним подписались 622 человека.

"Стройте, но подальше от нас. Мы, жители села, прекрасно ощутили, какой вред нанес ныне действующий мусорный полигон. Вот уже третий десяток лет мы живём рядом с этой свалкой, невозможно открыть окно, стоит жуткий запах. В нашем селе проживает около 5 тысяч человек, многие из которых - дети и старики. Для каждого из нас эта свалка представляет угрозу для здоровья. Существующая свалка, которая расположена у выезда из села, и так на протяжении долгих лет доставляет нам большие неудобства запахом и другими факторами. Представленный проект только усугубит ситуацию, приведя к еще большему загрязнению окружающей среды и ухудшению условий жизни", - говорится в петиции. Ее автор, Адам Карданов, призвал власти республики пересмотреть решение о строительстве.

Несмотря на противодействие местной администрации, инициативная группа намерена провести референдум. Решение референдума будет иметь силу закона, считают активисты.

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