Жители Урвани выступили против строительства мусорного завода

05 августа 2024, 16:23

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Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе Урвань следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения к главе Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", решение о строительстве мусоросортировочного комплекса близ села Урвань было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона, рассказали в мае сельчане. Они призвали власти Кабардино-Балкарии пересмотреть решение.

Видео, озаглавленное "Обращение жителей села Урвань, КБР к Кокову К.В." опубликовано сегодня на YouTube-канале "Правда Кавказа", насчитывающем 658 подписчиков. На кадрах видны около двух десятков женщин, несколько мужчин и дети, собравшиеся на сельской улице. Обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову от имени собравшихся озвучивает жительница села Лидия Аттаева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Существующая свалка отравила нашу жизнь окончательно

"Мы очень просим, чтобы вы на нас обратили внимание, потому что в нашем селе экологическая беда. В нашем селе, не спрашивая у населения, строят мусоросортировочный завод, который нам совершенно не нужен, потому что существующая свалка отравила нашу жизнь окончательно", - заявили авторы обращения.

Смрад от свалки "не дает жить" сельчанам, люди вынуждены держать окна закрытыми, указали они.

По данным жителей, в селе наблюдается рост числа больных онкологией, что может быть последствием влияния полигона на здоровье людей. «Когда этот полигон открывали, нам тоже говорили, что на экологию это никак не повлияет, однако это оказалось неправдой», - указала Лидия Аттаева, подчеркнув, что жители не против мусоросортировочного комплекса, но считают, что его надо строить подальше от населенных пунктов.

Согласно проекту, опубликованному в открытых источниках, площадь комплекса займет более 20 гектаров. На объекте будут размещаться отходы после сортировки и изъятия пищевых отходов, древесины, бумаги и картона. Производительность составит 300 тысяч тонн в год. По проекту комплекс заполнится в течение 23-25 лет, по мере заполнения комплекс будет накрываться защитным экраном. Решение о строительстве комплекса было принято в 2023 году по инициативе ООО "Мусоросортировочный комплекс". Стоимость проекта 3,4 млрд рублей, его финансирование будет осуществлять Российский экологический оператор.

Ранее инициативная группа потребовала от сельской администрации провести референдум по вопросу строительства комплекса. Совет местного самоуправления Урвани принял решение о проведении референдума, и глава местной администрации направил его в прокуратуру района для проверки соответствия законодательству.

Прокурор ответил, что проведение референдума не является вопросом местного значения, и совет местного самоуправления не уполномочен решать такого рода вопросы. В ходе встречи с инициативной группой сельские депутаты пообещали, что протест оспорят в суде, а пока назначили референдум на 8 сентября, сообщили активисты корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

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