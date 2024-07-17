Блогер из Дагестана задержан за оскорбление чувств верующих

17 июля 2024, 14:49

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Силовики задержали в Москве уроженца Дагестана Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего православный крест в прямом эфире, по делу об оскорблении чувств верующих, отчиталось следствие. Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев и депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовали наказать блогера за глумление над христианским символом.

Как писал "Кавказский узел", проживающий в Москве выходец из Дагестана принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Он заявил, что стал жертвой провокации. Комментаторы в соцсети потребовали наказать стримера, также они напомнили об избиении в СИЗО сыном Рамзана Кадырова Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

Уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания (часть 1 статьи 148 УК РФ) возбуждено в Москве.По данным следствия, подозреваемый 12 июля 2024 года растоптал христианский крест, его действия транслировались в интернете в прямом эфире. "Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств.

Следователями столичного Следкома совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Москве и ОМВД России по району Дорогомилово подозреваемый оперативно установлен и задержан", сообщило сегодня Главное следственное управление Следкома России по Москве в своем Telegram-канале.

Следком отчитался о его задержании спустя два с половиной часа после тго, как привлечь блогера к ответственности потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн - пост Следкома опубликован в 13.14 мск, Хинштейна - в 10.44 мск.

Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием немедленно начать поиски мужчины. По словам Хинштейна, «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».

Глумившегося над православным крестом блогера из Дагестана необходимо строго наказать по российскому законодательству, заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. "Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил – отвечай. Без церемоний. Другого не дано", - процитировало его слова РИА "Новости".

По данным РБК, блогера, живущего в Москве выходца из Дагестана, зовут Хавиер Ярмагомедов.

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев. "Зовут его Ярмагомедов Хавиер Шухретович, он уроженец Табасаранского района Дагестана", - написал он сегодня.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, 5 июля актер и комик Омар Алибутаев извинился перед дагестанским народом за свои высказывания о запрете никаба. Говоря о никабе, он заявлял, что ночные клубы тоже противоречат дагестанской культуре. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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