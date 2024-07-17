Блогер из Дагестана извинился за глумление над христианским крестом

17 июля 2024, 12:49

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Проживающий в Москве выходец из Дагестана принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Он заявил, что стал жертвой провокации. Комментаторы в соцсети потребовали наказать стримера, также они напомнили об избиении в СИЗО сыном Рамзана Кадырова Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

Видео, на котором показано, как автор прямого эфира в интернете (стрима) растоптал христианский крест опубликовал сегодня на своем сайте телеканал НТВ.

На кадрах показан стрим, в котором принимают участие несколько пользователей. Ведущий стрима снимает лежащий на полу крест со шнурком, предназначенный для ношения на шее, затем он топчет крест ногой. Далее он плюнул на крест и снова стал топтать его.

Другие участники стрима в этот момент осуждают его действия.

Затем показано другое видео. На его кадрах автор стрима поясняет свои действия. Он заявил, что растоптал христианский крест, поскольку стал жертвой провокации. "Я был неправ, я приношу свои извинения. Я [точно] неправ. Но начали-то они. И провоцировали меня", – заявил автор стрима.

Он пояснил, что был под эмоциями, поскольку стрим, во время которого все произошло, он периодически ведет уже около полугода. "Всем говорил, чтобы прекратили, и вот я [поддался] на провокацию. Жалею о содеянном, приношу извинения тем, кого я задел – верующим", – сказал автор прямого эфира.

Стрим вел блогер из Дагестана Алексей Мейзов под никнеймом "Хавьер", его эфир в тот момент смотрели около 300 зрителей. Мейзов 1995 года рождения, он работает охранником в Москве, сообщила 17 июля "Лента новостей Дагестана".

Пост о том, что стример из Дагестана глумился в прямом эфире над христианским крестом был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Readovka", на который подписаны около 818 тысяч пользователей. Эта публикация на 12.45 мск набрала более 15,2 тысячи просмотров и 153 комментария.

"Можно было и поумнее что-то придумать", – заявил Лёшка Скромнов.

"Ужасно он конечно поступил", – отметил Владимир Закурдаев.

"Только уголовная ответственность за разжигание межрелигиозного конфликта", – подчеркнул Борис Кузнецов.

"Оскорбление чувств верующих никакими извинениями и оправданиями не изменить. Есть статья в УК и ответственность за нее", – высказала схожее мнение Ирина Лазарева-Кузнецова.

Некоторые другие пользователи напомнили о деле волгоградца Никиты Журавеля. "Молодого за сжигание Корана посадили в тюрьму", – написал Андрей Силантьев.

"И что его никто не задержит и не конвоирует в Москву, где сын Пескова или дочь Путина изобьют его, а папа будет снимать на телефон и потом выложит в интернет?" – сыронизировал пользователь Uef Pluke.

На 12.45 мск на сайтах Следкома и следственного управления СКР по Дагестану нет комментариев относительно глумления стримера над христианским крестом в прямом эфире.

"Кавказский узел" также писал, что Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая 2023 года. Он сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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