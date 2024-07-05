Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах

05 июля 2024, 19:06

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Актер и комик Омар Алибутаев извинился перед дагестанским народом за свои высказывания о запрете никаба. Так, говоря о никабе, он заявлял, что ночные клубы тоже противоречат дагестанской культуре.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике.

Фетва ДУМ Дагестана о запрете никаба не является обязательной, следовать ей будут лишь те, для кого муфтият является авторитетом, а это далеко не все жители республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы. В разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле" опубликовано "Разъяснение отдела фетв муфтията Дагестана относительно запрета никабов".

Одно из обращений Алибутаева по поводу запрета никаба опубликовано 1 июля в Telegram-канале "Голос Дагестана". В нем он говорит, что политики мотивируют решение о запрете никаба в Дагестане тем, что он не в культуре народа. "Когда общественные деятели, мужчины, которые работают в политике, причисляют себя к исламу, начинают говорить, что никаб - это не из нашего народа.... Вообще как-то осторожнее с выражениями. А что, вот эти ночные клубы дагестанские - из нашей традиции?" - спрашивает он на видео.

В Instagram*-паблике Алибутаева на 19.06 мск этого ролика нет. В Telegram-канале "Голос Дагестана" с 338 тысячами подписчиков, который перепостил видео, оно набрало 158,3 тысячи просмотров, 4269 отметок "нравится", 1135 отметок "не нравится" и еще суммарно более 500 других реакций.

Сегодня ночью Алибутаев разместил в своем Instagram*-паблике видео с извинениями. Он заявил, что в последние 4–5 дней в Дагестане "напряженная обстановка по определенному религиозному вопросу". "Мое видеообращение стало причиной смуты, потому что очень много обсуждений, разослали по всем соцсетям, не знаю, для чего это делали. Люди прям разделились на два фронта: кто-то ругает, кто-то поддерживает. Не этого я хотел, честно говоря, не думал, что я такую смуту разведу в народе дагестанском, мне очень неловко за это", — сказал он.

Алибутаев подчеркнул, что этими вопросами должны заниматься «богословы, ученые исламские». «Признаю, что в этом вопросе я некомпетентен, не стоит мне туда лезть, это обсуждать. <...> Приношу свои извинения перед людьми, перед народом Дагестана, перед теми, кто должен этим вопросом заниматься в первую очередь. Если я вас оскорбил своим мнением, что начали сравнивать мое мнение с вашим, за это я извиняюсь, что задел ваши чувства». Комментарии к публикации отключены, к 19.06 мск видео в канале комика, у которого насчитывается 73,1 тысяча подписчиков, посмотрели 55,7 тысяч раз.

В Telegram-канале «Голос Дагестана», который разместил извинения, публикация набрала к 19:05 мск 1911 реакций «пожатие рук», 299 «нравится», 593 «не нравится».

Омар Алибутаев — уроженец Новолакского района Дагестана, ему 34 года, снимался в 17 фильмах и сериалах, преимущественно комедийных, следует из информации на сайте «Кинопоиска».

Алибутаев — бывший участник КВН, команды «Сборная Дагестана», участвовал в судействе Дагестанской лиги КВН, об этом в частности, в 2014 году писало РИА "Дагестан".

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в конце июня братья убитого в ходе нападения боевиков в Дагестане Османа Омарова в видеообращении попросили прощения за случившееся. Свое обращение они адресовали семьям пострадавших. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал фетву о запрете никаба. Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов после атак боевиков в Дербенте и Махачкале ("Лично я против ношения никаба, потому что эта одежда, несвойственная для кавказских народов, позволяет скрывать под ней и мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов). ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Помимо главы Дагестана, за запрет никабов высказался председатель СКР Александр Бастрыкин. "Надо срочно всё это запретить", - сказал он. Бастрыкин также заявил, что нападения в Дагестане осуществили "исламисты". За эти слова Бастрыкина раскритиковал Рамзан Кадыров, призвав "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

Ранее, 28 мая, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Рамзана Кадырова и какие ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

После предложения Владислава Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах.

В самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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