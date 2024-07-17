Снаряд найден в азербайджанском поселке

17 июля 2024, 14:09

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Жители поселка Йени Яшма Хызинского района обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд, прибывшие на место саперы изъяли боеприпас.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана периодически подрываются на минах и боеприпасах, оставшихся после карабахского конфликта. В частности, 15 апреля 2023 года в результате взрыва снаряда в селе Яшма Хызинского района погибли два человека.

Хызинский район расположен на северо-востоке Азербайджана, вне зоны карабахского конфликта. В августе 2017 года на складе оружия в воинской части в Хызинском районе произошел пожар, который привел к взрыву. Ранения получили шесть человек, местные жители были эвакуированы.

На экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что в поселке Йени Яшма Хызинского района обнаружен боеприпас, после чего на место была направлена оперативная группа по разминированию, сообщило МЧС Азербайджана.

По прибытии на место специалисты приняли меры безопасности, произвели осмотр и установили, что обнаруженный боеприпас – это 72-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд ОФ-350, сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Боеприпас изъят саперами для последующего обезвреживания. Специалисты осмотрели окружающую территорию и не обнаружили опасных или подозрительных предметов.

Напомним, 28 мая в сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что жертвами взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов с 10 ноября 2020 года (после окончания 44-дневной войны в Карабахе) и по 28 мая текущего года включительно стали 362 жителя Азербайджана, из них 68 – погибли, 294 – получили травмы.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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