Два силовика из Ростовской области убиты в зоне военной операции

06 июля 2024, 10:39

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Алексей Воронов и Дмитрий Свидницкий убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 471-го бойца из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что на Украине убит Александр Болдырев из Боковского района. Он стал, по меньшей мере, 469-м бойцом из Ростовской области, который официально был признан убитым в ходе специальной военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

На Украине убит Алексей Воронов, сообщила 1 июля администрация Пролетарского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В зоне спецоперации на Украине погиб снайпер из Пролетарского района Дмитрий Свидницкий, он похоронен в хуторе Привольном, сообщила 3 июля на своем сайте газета Пролетарского района "Вестник Приманычья".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 471-го бойца из Ростовской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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