04 июля 2024, 06:39

Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

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Александр Болдырев из Боковского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 469 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 июня представителями властей и силовиками были признаны убитыми на Украине не менее 468 бойцов из Ростовской области.

В зоне военной операции на Украине убит уроженец хутора Большенаполовского Александр Болдырев, он награжден медалью Суворова. Вдова Болдырева выразила благодарность главе администрации Верхнечирского сельского поселения Сергею Стерлядникову за помощь в подготовке к похоронам, сообщила 13 июня на своем сайте газета Боковского района "Станичные ведомости".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 469 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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