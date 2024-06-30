30 июня 2024, 20:49

Крымский мост закрыт для транспорта

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто.

Как сообщал "Кавказский узел", движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено 29 июня примерно в 07.00 мск и к 11.00 мск оно было возобновлено.

По данным инфоцентра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, Крымский мост закрыт сегодня примерно в 20.12 мск. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В очереди со стороны Тамани перед мостом, по данным к 20.00, находились 464 транспортных средства. Ожидание составляло около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановлено 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два автодорожных пролета. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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