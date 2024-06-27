Мэр Мартакерта отправлен под домашний арест

27 июня 2024, 18:01

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Суд смягчил меру пресечения мэру Мартакерта Мише Гюрджяну и отправил его под домашний арест, сообщила защита

Как писал "Кавказский узел", 25 мая стало известно, что силовики задержали в Ереване мэра Мартакерта Мишу Гюрджяна по подозрению в мошенничестве. По словам адвоката, в основе обвинения Гюрджяна та же причина, что и в основе обвинения мэра Аскерана - он привез с собой в Армению машину, находящуюся на балансе общины. 26 мая суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мэра города Мартакерт Мишу Гюрджяна на два месяца, сообщил адвокат Арсен Бабаян.

Мэра пресечения мэру Мартакерта смягчена судом, об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат мэра Мартакерта Миши Гюрджяна Арсен Бабаян.

"Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, смягчив меру пресечения на домашний арест", - пояснил адвокат.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Бывших глав общин Нагорного Карабаха задерживают для того, чтобы не допустить их участия в протестных акциях, которые проводит движение "Тавуш во имя Родины", заявили ранее карабахские активисты. Активных беженцев приглашают в Службу национальной безопасности Армении и рекомендуют не участвовать в митингах, рассказал адвокат.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинуо Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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