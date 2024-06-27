Аналитики оценили возможность парламентского кризиса в Южной Осетии

27 июня 2024, 00:20

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В Южной Осетии не обязательно обладать парламентским большинством, чтобы спровоцировать парламентский кризис, это показали события вокруг дела Инала Джабиева, указал активист Вале Газзати, комментируя начало работы парламента. Хотя "Единая Осетия" продолжает оспаривать итоги выборов и бойкотирует заседания, это не приведет к пересмотру результатов голосования и не помешает работе депутатов, уверены журналист Руслан Тотров и активист Тимур Цхурбати.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%. Списки избирателей на выборах в парламент Южной Осетии составлялись на основании устаревших данных, при этом власти массово раздавали гражданство, чтобы увеличить электорат и обеспечить победу своим кандидатам, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Партии "Единая Осетия" и "Ныхас" по итогам выборов в парламент получили по шесть депутатских мандатов, три места получила Народная партия, еще два - Компартия, объявил Центризбирком Южной Осетии. Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Южную Осетию ожидает парламентский кризис, считает Вале Газзати из общественной организации "Ныфс". "В свое время у этой же "Единой Осетии" было 17 мандатов, плюс примкнувшие к ним одномандатники. В итоге что мы в 2020 году получили? Жесточайший парламентский кризис со всеми вытекающими", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нельзя говорить, что все самовыдвиженцы, которые прошли в парламент, приняли итоги выборов. "Безусловно, "Единая Осетия" сейчас оппозиция, насколько она реальная, покажет время, и не все самовыдвиженцы приняли итоги выборов. Депутат пятого округа Азамат Джанаев после перепалки с президентом Аланом Гаглоевым, обвинив его в нечестных выборах и обмане избирателей, демонстративно покинул зал заседаний. На моей памяти такого на первой сессии не было никогда. На мой взгляд, нас ждёт очередной парламентский кризис, который при нынешнем президенте вряд ли приведет к чему-то хорошему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В парламенте Южной Осетии 24 июня прошло первое заседание сессии парламента VIII созыва. Председатель ЦИК Эмилия Гагиева огласила итоги выборов, отметив, что в парламент было избрано 34 депутата - 17 по партийным спискам и 17 по одномандатным избирательным округам. В работе первой сессии парламента приняли участие 27 депутатов. На заседание сессии не пришли избранные депутаты от партии "Единая Осетия", сообщил парламент Южной Осетии на своем сайте.

Активист Тимур Цхурбати скептически оценил бойкот партии "Единая Осетия" и указал на отсутствие политической культуры в стране. "В своё время "Единая Осетия" не сформировала Конституционный суд, и теперь решение суда, по моему мнению, вполне предсказуемо. Оно будет не в пользу "Единой Осетии". Так что их бойкот - фактически игра в парламентаризм. На самом деле их бойкот, кроме вреда, им ничего не принесёт, нет у них парламентского большинства, их самовыдвиженцы переметнулись сразу к партии власти. Это проблема скорее не "Единой Осетии", а пока всей политической системы Южной Осетии. Потому что у нас нет политической культуры", - подчеркнул он.

С самого начала было понятно, что главный законодательный орган страны будет работать, было ясно что ЦИК, не взирая на так называемое особое мнение Эмилии Гагиевой, закроет глаза на закон о том, как подсчитывают бюллетени

"Единой Осетии" не хватит политической воли, чтобы блокировать работу парламента, считает политический журналист Руслан Тотров. "К сожалению, то, что мы с гордостью называли государством Алания, первым независимым государством осетин за 800 лет, очень быстро и методично превратилось в failed state (несостоявшееся государство). И парламентский, и электоральный фарс, разыгравшийся днями, лишнее тому подтверждение. С самого начала было понятно, что главный законодательный орган страны будет работать, было ясно что ЦИК, не взирая на так называемое особое мнение Эмилии Гагиевой, закроет глаза на закон о том, как подсчитывают бюллетени. Нелегитимный парламент собрался", - резюмировал он.

"Единая Осетия" и иже с ней не смогут блокировать работу парламента, уверен Тотров. Он подчеркнул, что партию сторонников бывшего президента Анатолия Бибилова нельзя назвать оппозицией. "Это в корне неправильно. В государстве Алания на сегодняшний день нормальных легитимных институтов власти не осталось. В Южной Осетии нет оппозиции, за исключением трёх депутатов, которых лишили гражданства. Вот это оппозиционные силы, но без силы", - заключил он.

Депутаты парламента Южной Осетии VII созыва Гарри Мулдаров, Давил Санакоев и Дзамболат Медоев, получившие заключения ФСБ о лишении гражданства, столкнулись с запретом въезда в Россию. В связи с этим депутаты не могут попасть в российский суд, в который поданв жалобы по этому поводу, заявил депутат Давид Санакоев. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта. ЦИК не допустил партию "За справедливость" к парламентским выборам 9 июня.

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