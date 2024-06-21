Журналисты оценили масштаб нарушений на выборах в Южной Осетии

21 июня 2024, 08:04

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Списки избирателей на выборах в парламент Южной Осетии составлялись на основании устаревших данных, при этом власти массово раздавали гражданство, чтобы увеличить электорат и обеспечить победу своим кандидатам, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7% 1 .

Партии "Единая Осетия" и "Ныхас" по итогам выборов в парламент получили по шесть депутатских мандатов, три места получила Народная партия, еще два - Компартия, объявил Центризбирком Южной Осетии. Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Списки избирателей составлены на основании данных пятилетней давности



Из чего исходил ЦИК, когда подсчитывал явку, совершенно непонятно

К началу выборов не было установлено число избирателей, из-за чего невозможно правильно вычислить явку, указал журналист Мурат Гукемухов. "Выборы с самого начала были незаконными. ЦИК не установил число избирателей из-за того, что администрация Цхинвала, где проживает порядка 70% населения республики, отказалась предоставлять данные о численности избирателей, а районы в своих отчетах указывали на колоссальный отток населения. В некоторых округах, по их данным, количество избирателей сократилось на четверть. В итоге, парламент утвердил схему округов (как и число избирателей) по 2019 году, что противоречило избирательному законодательству. Численность избирателей осталась тайной. Из чего исходил ЦИК, когда подсчитывал явку, совершенно непонятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Южной Осетии, где "предметом гордости были прозрачные выборы", такое происходит впервые. "Впервые к выборам без видимых оснований не были допущены 40% политических партий. Впервые за всю историю выборов процесс проверки подписных листов проводился без обязательного уведомления избирательных штабов партий и без присутствия их представителей. Почерковедческую экспертизу, на основании которой партиям было отказано в регистрации, проводили эксперты МВД по баллистике и дорожно-транспортным происшествиям", - отметил журналист.

Кандидат математических наук Сослан Табуев ранее поделился с "Кавказским узлом" своими подсчетами, сделанными на основании протоколов УИК, но не сообщил о нарушениях. "По моим выводам, данные УИК достоверны, в некоторых протоколах содержатся небольшие неточности, которые не могли оказать существенного влияния. Полученные итоговые значения голосов, отданных за партии, совпадают или несущественно отличаются от данных ЦИК. Есть существенные различия в контрольных числах моих подсчетов с подсчетами УИК, но они не влияют на распределение мандатов", - сказал он. Эти же выводы Табуев опубликовал 15 июня на своей странице в Facebook*.

Выборы не были прозрачными, согласился блогер Батраз Мисиков. "Выборы были грязными. Правда, прежде всего, об этом говорит не чье-либо недовольство, а банальная математика, что блестяще показано в расчетах Сослана Табуева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сослан Табуев в комментарии телеграм-каналу "Сапа Цхинвал" сообщил, что, по его расчётам, число выданных бюллетеней было меньше числа бюллетеней в урнах. "Согласно ЦИК, в помещениях для голосования было выдано 20 033 бюллетеня, а в урнах было найдено 22 983 бюллетеня. Вопрос — откуда в урнах взялись лишние 2 950 бюллетеней? Согласно ЦИК, выдано УИКам 33 919 бюллетеней, из них 20 033 выдано в помещениях для голосования, 654 вне помещений для голосования, 15 825 погашено. Вопрос — как общее число бюллетеней стало больше на 2593? В переносных урнах найдено 680 бюллетеней, в стационарных 22 983, погашено 15 825, получается всего 39 488 бюллетеней. При этом УИКами получено 33 919 бюллетеней. Откуда взялись 5 569 бюллетеней?" – привел 14 июня доводы Табуева телеграм-канал. Эти цифры математик опубликовал 14 июня и на своей странице в Facebook*. "Все вышеперечисленное мной ставит под большое сомнение квалификацию ЦИК и ее способность организовать корректный выборный процесс", - добавил он.

На нарушения указал и журналист Руслан Тотров, отметивший, что "электоральный процесс в Южной Осетии потерял былую прозрачность". "Выборы были привычно демократически грязными. Именно так я хочу сформулировать электоральные коллизии, которые из раза в раз происходят в последнее время в Южной Осетии. Как правило, это касается как парламентских, так и президентских выборов. Удивительно, но, возможно, именно в Южной Осетии наиболее прозрачная электоральная система на всей территории бывшего постсоветского пространства, за исключением стран Балтии. В условиях того, что ареал очень узкий и в прямом смысле слова избиратели раньше уж точно знали друг друга практически в лицо, грубые подтасовки, вбросы, карусели и прочие махинации с одной стороны практически невозможны... С другой стороны, действующая власть в последнее время научилась в некоторой степени вносить коррективы в этот прозрачный процесс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предвыборная выдача паспортов позволила увеличить число избирателей

В качестве примера такой коррективы Тотров назвал "массовую раздачу южнооосетинских паспортов в некоторых регионах страны и даже во Владикавказе, то есть на территории вообще иностранного государства".

Паспорта раздаются людям, которые не имеют вообще никакого отношения к Южной Осетии

"Для чего это делается? Для того, чтобы осуществить такой полулегальный в их разумении вброс. То есть паспорта раздаются людям, которые не имеют вообще никакого отношения к Южной Осетии, а зачастую и к осетинам. Дальше эти люди действительно идут и действительно голосуют. С точки зрения электорального процесса, финальной его стадии, всё как бы нормально, но если только мы внезапно закроем глаза на безумное [нарушение] раздачи этих паспортов людям, не имеющих никакого повода получать главный документ страны. Еще важный момент - это организованный подвоз избирателей. Это живые люди, это граждане Южной Осетии, но только которые голосуют строем по указанию свыше", - сказал Тотров.

О том, что перед выборами раздавали паспорта, сообщил и Мурат Гукемухов. "Злоупотребления с раздачей паспортов жителям РСО-Алании на условиях, что они проголосуют за кандидата от власти, случались и раньше, но никогда прежде подобные «мероприятия» не проводились с таким размахом. Завезенные избиратели обеспечили партии власти второе место после «Единой Осетии»", - сказал он.

Выходит, депутата от Ленингорского района избрали «залетные» избиратели

В качестве иллюстрации Гукемухов привел выборы в Ленингорском районе. "В этот самый отдаленный район республики организованно на автобусах в день голосования привезли из России более 500 человек. За кандидата от власти Дрияева проголосовало около 787 человек, при том, что количество избирателей по данным 2019 года, когда в последний раз проводился подсчет, составляло 670 человек, а избирательная активность среди местных едва дотягивала до 50-55%. Выходит, депутата от Ленингорского района избрали «залетные» избиратели", - сказал Мурат Гукемухов.

Руслан Тотров считает, что необходимо ввести ограничения на выдачу паспортов в период выборов. "Паспорта начинают раздавать строго под выборы - сотни, иногда пару тысяч. Это приличный процент, который в любом случае влияет на несколько мандатов. А несколько мандатов в парламенте Южной Осетии - это серьезная часть. Да, это старое как мир, ухищрение Цхинвала и, естественно, идти на него может только действующий режим правящей партии, поскольку в ее руках находятся нити административного управления. Вот в этот раз, как обычно, всё произошло в Ленигорском районе. Паспорта вообще раздали грузинам - не то чтобы грузины не могут быть гражданами Южной Осетии, могут, но эти грузины уж точно не могли. И классика жанра - это Пригородный район Северной Осетии и Владикавказ. Такое практиковалось и практикуется. Какие-то ограничительные механизмы в этой области нужны. Понятно, что материя весьма тонкая и крайне сложно будет проводить регулирование раздачи главного государственного документа станы, но это безумно влияет на выборы", - сказал он.

Особое мнение главы ЦИК подкрепило версию о фальсификациях

Итоговый протокол подписало большинство членов ЦИК, однако председатель ЦИК Эмилия Гагиева не подписала его, обозначив в нём своё «особое мнение», в котором указала на несоответствия. Причиной ее решения стали "явные нарушения", отметил Батраз Мисиков. "ЦИК уже традиционно плывет в фарватере власти, тут ничего нового. Правда в этот раз нарушения настолько очевидные, что Гагиева до сих пор не подписала итоговые протоколы. Вероятнее всего, идет торг", - сказал он.

ЦИК Южной Осетии аффилирован с действующей властью, предположил Руслан Тотров. "Центральная избирательная комиссия - это довольно смехотворный орган в Южной Осетии в последнее время. Орган, который сотрясают скандалы, интриги, но никак не расследования. ЦИК подневолен, и ЦИК по большей своей части исполняет волю правящей партии либо главы государства.То, что сейчас ЦИК пока никак не реагирует на жалобы, и то, что очень много времени ушло на банальное подписание протоколов, говорить может еще и о том, что госпожа Гагиева, которая руководит этим небогоугодным органом, вполне возможно, пытается еще лавировать между политическими струями", - сказал он.

Это, по сути, заявление председателя ЦИК, что итоговый протокол избирательной кампании – липовый

Тот факт, что ЦИК не подписывает итоговый протокол, говорит о признании комиссией его «липовости», считает Мурат Гукемухов. "Впервые в истории выборов председатель ЦИК и его заместитель отказались подписывать итоговый протокол. В документе указано на их «особое мнение». Оно заключается в том, что председатель и его заместитель не согласны с методом определения результатов выборов. ЦИК при подсчёте голосов учитывал только действительные бюллетени, в то время как закон «Об основных гарантиях избирательных прав» требует вести подсчеты от общего числа бюллетеней, изъятых их урны для голосования, то есть недействительных в том числе. В результате за счет неучтенных 1795 испорченных бюллетеней количество проголосовавших уменьшилось с 23663 до 21868, а результаты партий увеличились примерно на 0,5%. Это позволило лояльным президенту [Алану] Гаглоеву коммунистам улучшить результат с 6,6% до 7,01%, необходимых для избрания в парламент. Они получили два мандата, в то время как «Единая Осетия» и «Народная партия» потеряли по одному представителю в парламенте. Иными словами, это не просто «особое мнение», это, по сути, заявление председателя ЦИК, что итоговый протокол избирательной кампании – липовый", - сказал он.

Руслан Тотров заметил, что партия сторонников бывшего президента Анатолия Бибилова «Единая Осетия» выразила недовольство результатами выборов и настаивала на том, что они были проведены с нарушениями, хотя ранее, имея админресурс, использовала те же способы влияния на результаты выборов.

"«Единая Осетия» столкнулась с массовым подвозом [избирателей], с раздачей паспортов. То есть ровно с тем, чем она сама занималась в приснопамятные времена собственного лидера, бывшего президента господина Бибилова. Это и не метод политической борьбы, и не свидетельство даже нарушения. Карма вернулась бумерангом. Делает ли это электоральный процесс сколько нибудь более легитимным? Нет. Потому что, даже если мы примем за аксиому то, что "Единая Осетия" по-хорошему должна пулей лететь из парламента и вообще должна быть вычеркнута из политического пространства Южной Осетии, это никоим образом не оправдывает вопиющие нарушения, на которые на этот раз пошли [представители] объединения "Ныхас" во главе с президентом Гаглоевым", - сказал Тотров.

JAMnews: состав парламента заметно обновился

В обновленном составе парламента Южной Осетии "появилось много новых лиц. и в основном это мажоритарии, ранее не известные широкой общественности", указало 14 июня издание JAMnews.

"Если по партийным спискам партии «Ныхас» в парламент прошли действующие чиновники из окружения президента Алана Гаглоева, то примкнувших к «Ныхас» мажоритариев отнюдь нельзя назвать опытными политиками. К числу «ныхасовцев» принадлежит и единственная женщина в нынешнем составе парламента – председатель партии, депутат двух предыдущих созывов Зита Бесаева", - говорится в публикации.

В результате того, что власти максимально использовали административный ресурс, депутатские мандаты получили, в частности, глава администрации президента Алан Маргиев, помощник президента Алан Плиев, председатель комитета партии по молодежной политике и спорту Руслан Хубежов и другие высокопоставленные чиновники.

"Но, пожалуй, самая малоизвестная персона во всем нынешнем парламенте – это Эльдар Ахмедов, самовыдвиженец, который после победы объявил о поддержке политики президента Гаглоева и примкнул к «Ныхас»", - сообщило издание.

Депутатами от «Народной партии» стали ее председатель, бизнесмен Сергей Харебов, Роберт Табуев, "некогда изгнанный из Южной Осетии из-за конфликта с прежними властями", и один из "депутатов-старожилов" Александр Плиев. "Примечательно, что Харебов и Плиев входили в число приближенных первого президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты – того самого, который в свое время изгнал Роберта Табуева. Но ради парламентских выборов бывшие оппоненты объединились", - указало издание.

От оппозиционной «Единой Осетии» в парламент вошли два «дебютанта» – Владимир Пухаев и Василий Гулиев. "Пухаев в 2022 году баллотировался в президенты, но ЦИК отказал ему в регистрации, а пришедший к власти нынешний президент Алан Гаглоев снял его с должности министра обороны. Василий Гулиев при прежней власти был заместителем председателя КГБ и тоже был уволен Аланом Гаглоевым", - говорится в публикации.

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