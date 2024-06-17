"Единая Осетия" и "Ныхас" инициировали созыв внеочередной сессии парламента

17 июня 2024, 02:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

13 депутатов от "Единой Осетии" и "Ныхас" подписали обращение к действующему спикеру парламента Южной Осетии по поводу созыва внеочередной сессии. Жалоба "Единой Осетии" на итоги голосования на участках в Ленингоре и Владикавказе направлена в Генпрокуратуру республики, сообщили в ЦИК. Результаты голосования за партию "Ныхас" оказались неожиданными, отметила политолог Анна Кокоева.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей. Самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования на участке в Северной Осетии не будут пересмотрены. 12 июня "Единая Осетия" потребовала пересчета голосов, указав, что Компартия, получившая по итогам выборов два мандата в парламенте, в действительности не преодолела проходной барьер в 7%.

Партии "Единая Осетия" и "Ныхас" по итогам выборов в парламент получили по шесть депутатских мандатов, три места получила Народная партия, еще два - Компартия, объявил Центризбирком Южной Осетии. Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

Партии «Единая Осетия» и «Единство народа» 16 июня инициировали созыв внеочередной сессии в составе депутатов старого парламента, который пока полномочен собираться до тех пор, пока новый состав депутатов не сформировал парламент, спикера и вице-спикеров. Под обращением на имя действующего спикера парламента подписались 13 депутатов парламента. Пока дата внеочередной сессии не назначена. В своем обращении депутаты не расписали причину необходимую для созыва внеочередной сессии.

Партия «Единая Осетия» не согласна с итогами голосования на участках в поселке Ленингор Южной Осетии и на избирательном участке в городе Владикавказ. Соответствующую жалобу партия подала в ЦИК.

Данная жалоба с описанием нарушений перенаправлена членами ЦИК в Генеральную прокуратуру для определения наличия и рода нарушений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центризбиркома Южной Осетии.

По его словам, партия «Единая Осетия» настаивает на том, чтобы при подсчете голосов ЦИК учитывал и бюллетени, признанные недействительными. «По закону ЦИК не имеет права учитывать в подсчете голосов бюллетени, которые признаны недействительными. Это такие бюллетени, где помимо галочки напротив одного кандидата имеются еще дополнительные отметки ручкой. Такие бюллетени в расчет не идут», - пояснил он.

Представитель ЦИК также добавил, что, по мнению «Единой Осетии», учет недействительных бюллетеней в общем подсчете может изменить количество голосов в пользу «Ныхас» и «Единой Осетии» и, соответственно, меняет по нисходящей процентность голосов Компартии до уровня менее 7% голосов, что составляет минимальный проходной барьер.

Кандидат математических наук Сослан Табуев поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своими подсчетами по итогам выборов в парламент Южной Осетии.

«Партия "Единая Осетия" поделилась со мной протоколами УИК, я их аккуратно сложил в табличку и пересчитал. В части подсчета голосов ЦИК отработал четко, мой расчет практически совпал с ЦИК-овским. Неточности несущественны. Но раз ко мне попали данные, я решил их заодно покрутить и наделал графиков и выводов. Я не против, чтобы любой желающий брал и использовал это небольшое исследование. По моим выводам, данные УИК достоверны, в некоторых протоколах содержатся небольшие неточности, которые не могли оказать существенного влияния. Полученные итоговые значения голосов отданных за партии совпадают или несущественно отличаются от данных ЦИК. Есть существенные различия в контрольных числах моих подсчетов с подсчетами УИК, но они не влияют на распределение мандатов. Отношу это к недостаточно аккуратному взаимодействию ЦИК с ОИК и УИК, здесь есть место для анализа работы и улучшения взаимодействия. По текущей методике используемой ЦИК мандаты распределяются следующим образом: "Ныхас" - 6 мандатов, "ЕО" - 6 мандатов, "НП" - 3 мандата, "КП" - 2 мандата. По методике, на которой настаивает партия "Единая Осетия" - с учетом испорченных бюллетеней - мандаты распределяются следующим образом: "Ныхас" - 7 мандатов, "ЕО" - 7 мандатов, "НП" – 3 мандата. Без учета результатов голосования во Владикавказе мандаты распределились бы следующим образом: "ЕО" - 7 мандатов, "Ныхас" – 5 мандатов, "НП" - 3 мандата, "КП" - 2 мандата. Если смотреть по районам, "ЕО" "забирает" Цхинвал и Цхинвальский район, в Знаурском районе ничья, "Ныхас" "забирает" Джавский и Ленингорский районы, а также город Владикавказ. Если разделять на статистические зоны, я бы выделил Цхинвал с ближайшими окрестностями, который проголосовал преимущественно за "ЕО", районную зону, где чуть лучше обстоят дела у "Ныхас" и аномальную зону в виде четырех участков Ленингорского района и Владикавказа, где результаты существенно отличаются от результатов всех остальных округов. Без учета аномальных участков я бы оценил рейтинг партии "ЕО" в размере 34-38%, партии "Ныхас" в размере 22-26%, "Народной партии" в размере 14-17% и "Коммунистической партии" в размере 6-8%», - поясняет Табуев свои расчеты и анализ голосования.



По мнению политолога Анны Кокоевой, результаты голосования за провластную партию «Ныхас» оказались довольно неожиданны.

Партия власти не имела высокой популярности еще весной этого года.

«Партия власти не имела высокой популярности еще весной этого года. Как это обычно бывает, от провластной партии всегда завышенные ожидания. Хотя у них довольно сильное молодежное крыло, которое держалось на проведении экологических акций, оказании адресной помощи одиноким и нуждающимся. Эти проекты реализовывались вне предвыборной кампании. На мой взгляд, рейтинги партии резко поднялись в последний предвыборный месяц, когда были опубликованы списки кандидатов. Руководство партии внесло в первую десятку довольно популярных в республике граждан с высокой репутацией, без тени коррупционной составляющей в биографии. Здесь они прямо в точку попали», - говорит политолог.

По ее словам, ближе к выборам в обществе тихо росло раздражение «Народной партией». «Больше всех денег в предвыборную кампанию вложила «Народная партия». Разные суммы назывались, кто-то называл 50 миллионов рублей, кто-то говорил про 80 миллионов рублей. Кроме того, все были наслышаны о кроссовках «Гуччи», которые раздавали в штабе "Народной партии", огромные гонорары пиарщикам партии. Такие деньги местные журналисты зарабатывают за полгода. Приглашение в Цхинвал именитых российских спортсменов и североосетинских политиков, которые агитировали за Народную партию. Однако, эта партия на дебатах транслировала предложения об открытии транзитной дороги, потом был казус, когда кандидат от "Народной партии" сравнил нуждающиеся слои общества с «цыганами» - и общий итог голосования не выше 15 процентов. Поэтому вполне допускаю, что накануне дня голосования население было слегка раздраженно поведением "Народной партии", откровенной демонстрацией огромных финансов на фоне некоего пренебрежения к людям, и они проголосовали за «Ныхас» и «Единую Осетию». Не приняли в Цхинвале большие деньги партии. Фееричную победу одержал кандидат от одномандатного округа №2 Олег Козаев, который в прямом эфире на дебатах сказал, что «он отрежет язык тому, кто еще заикнется об открытии грузинской дороги через Южную Осетию». Всех министров сельского хозяйства республики он обозвал «министрами пустоты» за заросшие поля и земли. Эти видеонарезки с выступлениями Козаева крутили по всем соцсетям, он стал всеобщим любимчиком и без рубля вложений в свою собственную предвыборную кампанию стал победителем в своем округе», - сказала политолог.

Кокоева также отметила, что предвыборная кампания в Цхинвале показала, что в Южной Осетии откровенный подкуп избирателей абсолютно бессмыслен, а итоги выборов всегда сложно предугадать.

Напомним, опрошенные перед выборами "Кавказским узлом" аналитики отметили, что основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.