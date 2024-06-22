Абхазские аналитики поспорили о наказании силовиков за избиение задержанного

22 июня 2024, 10:19

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Власти Абхазии будут вынуждены расследовать инцидент с избиением задержанного в милиции, так как в республике за последний месяц третий раз возникает резонанс из-за действий силовиков и жители будут добиваться наказания виновных, заявили правозащитник Саид Гезердава и политолог Нателла Акаба. Насилие со стороны силовиков стало нормой для жителей Абхазии и поэтому это дело расследовано не будет, считают председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр и специалист, занимающийся изучением Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня стало известно, что Генпрокуратура Абхазии поручила провести проверку после обнародованного в соцсетях видео, на котором силовик избивает задержанного, и возбудить уголовное дело.

19 июня в абхазских телеграм-каналах распространился видеоролик, на котором показано помещение, в котором один человек избивает другого. За этим наблюдают несколько мужчин, сидящих на стульях. Тот человек, который наносит удары, одет в камуфляжные брюки и черную майку. У одного из наблюдающих за происходящем на поясе кобура с пистолетом. Ролик, в частности, опубликовал телеграм-канал "DNews Абхазия", на который подписаны более 11,1 тысячи пользователей. На 10.15 мск 22 июня этот пост набрал около 4,3 тысячи просмотров и 65 отметок с реакцией пользователей.

События на ролике, на кадрах которого показано, как силовик избивает задержанного, произошли в феврале текущего года, рассказала сотрудник НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава.

"МВД заявило, что в связи с этим был уволен сотрудник министерства, вероятно речь шла об избивавшем", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Пока что это стало единственной мерой, предпринятой как в отношении силовика, который избивал человека, так и других милиционеров, наблюдавших за избиением, отметил Гезердава. По его мнению, виновные могут быть привлечены за превышение полномочий.

"Непонятно, смогут ли к ним применить часть 2 статьи 304 УК, в которой упоминаются пытки, поскольку там речь идет о применении пыток для получения показаний, а здесь неясно – били ли человека для того, чтобы он дал показания, или для чего-то еще. Так что остается статья 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями")", – пояснил аналитик.

В зависимости от тяжести содеянного и наступивших последствий, виновным грозит наказание от штрафа до десяти лет лишения свободы – если у злоупотребления полномочиями были тяжкие последствия. Этот инцидент третий за месяц с участием силовиков и абхазское общество будет добиваться наказания виновных, считает он.

26 мая в Абхазии общественный резонанс вызвало задержание милиционерами ночью в Сухуме подростка, который возвращался домой. По словам его родственников, силовики ворвались в дом, избили школьника и забрали его в милицию. 1 июня общественный резонанс вызвало задержание в Абхазии ветерана грузино-абхазской войны Артура Алоева. Недовольство у жителей республики вызвало, что ранее местные СМИ неоднократно публиковали фотографии Алоева и представляли его как героя, а затем широко осветили его задержание. Жители Абхазии сочли, что таким образом власти унизили Алоева.

Политолог Нателла Акаба высказала схожее мнение. Она назвала избиение силовиками задержанного возмутительным и выразила уверенность в том, что инцидент будет расследован. "Это будет расследовано, поскольку общественность требует этого", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Абхазии не реагируют должным образом на избиение силовиками задержанных, отметила председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр. "Формально расследованием таких дел должна заниматься прокуратура, но прокуратура, в случае если речь идет о подобных вещах, своих функций не выполняет. Надежды [на эффективное расследование] почти нет, разве что в это дело вмешается уполномоченный по правам человека", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правоохранительные органы по инциденту, который запечатлен на кадрах опубликованного в интернете ролика, проводят доследственную проверку, сообщил сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Абхазии. Подробности ведомство сообщил по окончании проверки, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики, которые избили задержанного, вряд ли будут привлечены к ответственности, заявил на условиях анонимности специалист, занимающийся изучением Абхазии. "Это уже далеко не первый случай такого рода, но обычно через какое-то время стихает возмущение общественности, и дело тут же уходит в тень", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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