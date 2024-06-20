Прокуратура отреагировала на избиение задержанного в Сухуме

20 июня 2024, 16:55

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Генпрокуратура Абхазии поручила провести проверку после обнародованного в соцсетях видео, на котором силовик избивает задержанного, и возбудить уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии периодически становится известно о фактах пыток задержанных силовиками, однако виновные не понесли наказания, а большинство случаев пыток замалчивается, так как по абхазскому менталитету "потерпевшим быть стыдно", сообщило в декабре 2021 года издание JAMnews.

Прокуратура Абхазии отчиталась о проверке появившегося в социальных сетях видео об избиении задержанного силовиком в Сухуме.

"В связи с распространением сети видеозаписи, на которой зафиксировано применение насилия в отношении задержанного лица со стороны сотрудников милиции", прокуратуре Сухума "поручено проведение процессуальной проверки по факту превышения должностных полномочий", а также решение "вопроса о возбуждении уголовного дела", сообщила сегодня прокуратура Абхазии на своем сайте.

На видео, которое в частности, было опубликовано 19 июня в Telegram-канале "DNews Абхазия", мужчина с короткой стрижкой в майке и камуфляжных брюках избивает стоящего у стены мужчину, лицо которого закрыто. За 15-секундный отрезок видео он нанес не менее 11 ударов по туловищу мужчины. За происходящим наблюдают не менее четырех человек, трое из них в одежде, схожей с форменной, сидят спиной к камере, один стоит рядом с избиваемым.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле сотрудники милиции в Сухуме избили 15-летнего подростка в его доме. Служебная проверка их действий не приведет к уголовному преследованию, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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