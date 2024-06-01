Задержание ветерана войны в Абхазии вызвало общественный резонанс

01 июня 2024, 02:25

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Ветеран грузино-абхазской войны, доброволец из Кабардино-Балкарии был задержан абхазскими силовиками и обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия. Его задержание вызвало возмущение в обществе. Ветеранская организация "Аруаа" раскритиковала задержание Алоева, потребовав учесть, что он является ветераном. Силовики просто не знали, кого задерживают, поэтому вышестоящее руководство, разобравшись в ситуации, отпустило Алоева на свободу, отметил публицист Антон Кривенюк.

МВД Абхазии сообщило 25 мая о задержании 59-летнего ветерана грузино-абхазской войны, добровольца из Кабардино-Балкарии Артура Алоева. По данным ведомства, он хранил по месту своего проживания в спальне револьвер и патроны, а в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении Алоева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК Абхазии, пишет телеграм-канал "Абхазский портал".

Позднее МВД сообщило, что Алоев был доставлен в отдел полиции по факту стрельбы в парке поселка Агудзера. Алоев работал охранником туристического объекта, там же он проживал. Однако, как сообщило ведомство, задержан он не был, так как имеет инвалидность и является ветераном войны 1992-1993 годов. В отношении Алоева вынесено постановление о взыскании административного штрафа по факту незаконного употребления наркотических веществ, а в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Политолог Давид Дасания считает задержание Алоева актом властей Абхазии, направленным против героев войны.

"Арест Артура Алоева, мужественного добровольца из братской Кабардино-Балкарской Республики, инвалида Отечественной войны 1992-1993 годов ‒ это непростительный, возмутительный шаг, предпринятый нынешними властями Абхазии против подлинных героев войны. Это месть тех, кто не сражался во время войны, отсиживаясь в Москве и других центрах РФ, и прибывших в Абхазию лишь после войны", - заявил он 31 мая корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ситуация с Алоевым напоминает попытку мести. "Выражаю полную поддержку мнению, высказанному председателем Комитета по защите суверенитета Абхазии, Героем Абхазии Леваном Микаа, который заявил, что задержание ветерана-добровольца – это не борьба с преступностью и уж тем более не случайность. Это месть братскому Северному Кавказу. Месть и планомерная, бескомпромиссная борьба действующей власти против братских связей с народами Северного Кавказа. Эта несправедливость - акт мести всех тех, кто не верит в независимое абхазское государство. Это месть тех, кто готов поступиться суверенитетом. Это месть тех, кто никогда не отстаивал и не будет отстаивать интересы абхазского народа. Власти Абхазии мстят Артуру Алоеву и через него ‒ идее, которая объединяла и продолжает объединять абхазов и наших северокавказских братьев. Эта идея независимого абхазского государства. Во имя защиты этой идеи Артур Алоев и тысячи других наших братьев взяли в руки оружие в 1992 году и пришли защитить то, во что не верят и против чего действуют власти Абхазии", – отметил он.

В обществе считают инцидент глупой провокацию против Алоева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" абхазский журналист на условиях анонимности.

"Это обычная глупость и низкий уровень профессионализма. Ни у кого никаких сомнений в его статусе и наградах никогда не было. Баннеры с его военными фотографиями были выставлены в день Победы", - сказал журналист.

В организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" подтвердили "Кавказскому узлу", что Алоев является ветераном войны.

"Мы ответственно заявляем, что такие добровольцы, как Артур Алоев, руководствуясь честью кавказца, абхазо-адыгским братством, зовом крови пришли на помощь нашему народу в самый сложный период для нашей родины. И мы не позволим втаптывать в грязь нашу героическую историю, людей, которые вместе с нами отстаивали независимость нашей страны в то время, когда некоторые наши соотечественники предпочли убежать и спрятаться подальше от войны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации.

По его словам, каждый доброволец - национальный герой. "Артур Алоев и такие как он, воевали за свободу народа Абхазии и, в частности, тех, кто снимал его на камеру. Они, в свою очередь, даже не подумали о заслугах наших добровольцев, перед которыми должны преклонять голову. Призываем правоохранительные органы ответственно относиться к своим обязанностям и в своей деятельности руководствоваться только законами, совестью, честью офицера и интересами народа", - подчеркнул представитель "Аруаа".

Алоева два дня держали в изоляторе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" знакомый ветерана на условиях анонимности.

"Сразу после задержания его отвезли в изолятор. Там его держали в течение двух дней, несмотря на его инвалидность. Потом, после большого общественного резонанса его решили отпустить", - рассказал он.

Публицист Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, считает эту ситуацию рядовой.

"Ситуация абсолютно рядовая. Для этого необходимо понимать тонкости и нюансы обстановки. Абхазские правоохранительные органы на протяжении многих лет могут применять широкое насилие по отношению к людям разного статуса - ветеран, герой войны или простой человек. Оперативный состав МВД Абхазии состоит в основном из достаточно молодых людей с очень низким уровнем образования. Артур Алоев - немолодой человек, который вел туристический проект, вероятно, он выпивал, говорят, что мог пострелять. А эти люди из МВД в нем увидели "низкий забор", который можно переехать. И так сложилось, что ребята просто не поняли, с кем имеют дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Потом, по его словам, вышестоящее руководство исправило ситуацию, отпустив Алоева. "Политическая тусовка использовала эту ситуацию в свою пользу. Но потом вышестоящее руководство МВД среагировало и исправило ситуацию, отпустив его на свободу. Что касается статуса ветерана Алоева, то это не подлежит сомнению, все в Абхазии знают, кто воевал, кто где находился во время войны, кто насколько воевал и так далее. В абхазских условиях не обязательно быть членом какой-то организации ветеранов", - отметил он.

Война в Абхазии в августе 1992 года началась после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии. Война в Абхазии унесла более восьми тысяч жизней, около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — было вынуждено покинуть свои дома, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

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