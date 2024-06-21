21 июня 2024, 07:05

Военный из Дербентского района убит на Украине

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Самед Кулиев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 928 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 927 бойцов из Дагестана.

Военнослужащий Самед Кулиев из поселка Белиджи убит в военной операции на Украине, его родителям вручен орден Мужества, сообщила 20 июня в своем телеграм-канале администрация Дербентского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 928 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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