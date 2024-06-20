Боец из Дагестана убит в зоне военной операции

20 июня 2024, 06:56

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Темирсултан Магомеднабиев из Казбековского района убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 927 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 июня представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 926 военнослужащих из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит боец из села Артлух Казбековского района Темирсултан Магомеднабиев. Его брат Анвар Магомеднабиев обратился к заместителю председателя комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Дагестана Гасану Османову с просьбой о присуждении награды погибшему бойцу, передала 19 июня на своем сайте газета "Дагестанская правда".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 927 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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