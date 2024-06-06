Идрис Юсупов* столкнулся с новыми претензиями силовиков

06 июня 2024, 11:59

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Силовики составили на журналиста из Махачкалы Идриса Юсупова* протокол об игнорировании ограничений, связанных со статусом иноагента.

Как информировал "Кавказский узел", 22 марта в доме журналиста из Махачкалы Идриса Юсупова* был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли телефон и ноутбуки. При этом ранее, 30 октября 2023 года, силовики также пришли с обыском в дом к Юсупову* и изъяли технику и флешки.

24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова* в список иностранных агентов.

Силовики составили протокол о несоблюдение ограничений, связанных со статусом иностранного агента на Идриса Юсупова*, сообщило сегодня "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте Ленинского районного суда Махачкалы указано, что протокол на Юсупова* составлен по части 8 статьи 19.34 КоАП РФ ("Несоблюдение ограничений, связанных со статусом иностранного агента", предусматривает для гражданских лиц штраф до 50 тысяч рублей, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Идриса Юсупова* или его представителей не поступало.

Напомним, Идрис Юсупов* – журналист издания "Новое дело". Он предал огласке общественно важную для Дагестана проблему – опубликовал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Журналист регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, а также одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

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* внесены в реестр иноагентов.

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