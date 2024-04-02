Силовики повторно изъяли технику у Идриса Юсупова*

02 апреля 2024, 16:10

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Телефон и ноутбуки, возврата которых дагестанский журналист Идрис Юсупов* добился лишь 18 марта, были повторно изъяты в ходе обыска у него дома 22 марта, силовиков интересовали обстоятельства перевода денег Комитету "Гражданское содействие"*. Юсупов* пояснил, что полученные за участие в правозащитном проекте организации деньги стали основанием для его внесения в реестр иноагентов и после возврата средств он подал в Минюст заявление с просьбой об исключении из реестра.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября 2023 года силовики пришли с обыском в дом к Идрису Юсупову и изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса Юсупов* был отпущен. Он рассказал, что следователи интересовались его связью с телеграм-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях. 24 ноября Минюст Юсупова в реестр иноагентов. Пользователи Telegram-указали, что это решение стало проявлением преследования инакомыслящих, указали пользователи Telegram. Юсупов* включен в список иноагентов за регулярные пикеты в центре Махачкалы, предположил активист Шамиль Хадулаев.

Идрис Юсупов* – журналист издания "Новое дело". Он предавал огласке общественно важную для Дагестана проблему - публиковал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Журналист регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

Сотрудники МВД 22 марта пришли домой к журналисту Идрису Юсупову* с постановлением суда о проведении оперативно-разыскного мероприятия (ОРМ). Постановление на его проведение выдал еще 12 марта заместитель председателя Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской республики Алим Чеченов. Об этом ходатайствовал заместитель начальника ГУ МВД по СКФО — начальник полиции генерал-майор Николай Букин. Из ходатайства следует, что оперативно-разыскные мероприятия необходимы для "отыскания и изъятия предметов, документов, свидетельствующих о поступлении денежных средств из иностранных источников, хищения бюджетных средств путем мошенничества, а также финансирования экстремистской деятельности", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Юсупов* пояснил сотрудникам МВД, что никакого отношения к финансированию экстремистской деятельности он не имеет.

Силовики с участием понятых обследовали помещения, в которых проживают журналист и его близкие родственники и изъяли мобильный телефон и два ноутбука (один из принадлежит брату Юсупова*). Эти предметы после обыска 30 октября 2023 года вернули только 18 марта, после обращения в Следственный комитет журналиста и его адвоката Шамиля Исаева, говорится в публикации.

После обыска Юсупов* вместе с адвокатом Шамилем Исаевым поехал для дачи объяснения в Центр "Э" МВД по Дагестану. Силовиков интересовали обстоятельства перевода Юсуповым денежных средств в общественную организацию Комитет "Гражданское содействие"*. Юсупов пояснил, что в начале 2023 года он несколько месяцев участвовал в проекте Комитета "Гражданское содействие"* по оказанию помощи заключенным с Северного Кавказа, отбывающим наказание в исправительных учреждениях по всей России. По этой причине в конце 2023 года Минюст признал Юсупова* иностранным агентом. В феврале 2024 года Юсупов* вернул полученные из "Гражданского содействия"* деньги, после чего подал заявление об исключении его из реестра иностранных агентов, которое находится на рассмотрении в Минюсте, сообщили правозащитники.

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* внесены в реестр иноагентов

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