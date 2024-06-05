Житель Хасавюрта осужден по делу о фейках про армию

05 июня 2024, 11:28

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Суд в Хасавюрте после повторного рассмотрения дела приговорил Шахбана Абакаргаджиева к пяти годам принудительных работ, признав его виновным в распространении фейков о российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Верховный суд Дагестана отменил приговор жителю Хасавюрта Шахбану Абакаргаджиеву и вернул дело на новое рассмотрение в городской суд.

8 ноября 2023 года Хасавюртовский горсуд признал Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков об армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и приговорил его к пяти годам колонии, однако заменил наказание на более мягкое - три года исправительных работ с трехлетним запретом администрировать интернет-сайты.

Хасавюртовский горсуд приговорил Шахбана Абакаргаджиева к пяти годам принудительных работ, сообщил 4 июня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Карточка дела на сайте суда обновлена 4 июня, в ней указано, что приговор был вынесен 28 мая. По состоянию на 11.15 мск 5 июня, текст приговора с подробностями судебного решения не опубликован в карточке дела.

Напомним, по версии следствия, Абакаргаджиев опубликовал в соцсети комментарии об убитых в Киевской области мирных жителях Украины. В суде он признал вину и раскаялся, пояснив, что опубликовал свои посты "в порыве гнева после того, как с Украины привезли его погибшего племянника".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Шахбана Абакаргаджиева политзаключённым и потребовал его освобождения и прекращения уголовного дела. Статья, по которой осужден Абакаргаджиев, "противоречит как российской Конституции и международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права", заявили правозащитники.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

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