Дело хасавюртовца о фейках про армию возвращено на пересмотр

02 февраля 2024, 09:56

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Апелляционная инстанция из-за найденных нарушений отменила приговор жителю Хасавюрта Шахбану Абакаргаджиеву и вернула дело о фейках про армию в городской суд.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2023 года Хасавюртовский горсуд признал жителя города Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков об армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и приговорил его к пяти годам колонии, однако заменил наказание на более мягкое - три года исправительных работ с трехлетним запретом администрировать интернет-сайты.

Согласно приговору, Абакаргаджиев опубликовал в соцсети комментарии об убитых в Киевской области мирных жителях Украины. В суде он признал вину и раскаялся, пояснив, что опубликовал свои посты "в порыве гнева после того, как с Украины привезли его погибшего племянника".

Верховный суд Дагестана 1 февраля отменил приговор Шахбану Абакаргаджиеву, информация об этом появилась в карточке дела, на которую обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Материалы передали в нижестоящий суд на новое рассмотрение. Такое решение приняли из-за неправильного применения уголовного закона и существенного нарушения уголовно-процессуального закона, сказано в карточке", - говорится в публикации на сайте проекта.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело поступило в апелляционную инстанцию 10 января и было рассмотрено 1 февраля. "Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство. Неправильное применение уголовного закона, существенное нарушение Уголовно-процессуального закона", - указано в графе "Результат рассмотрения". Подробности апелляционной жалобы и определения суда в карточке дела, по состоянию на 09.55 мск 2 февраля, не опубликованы.

Напомним, правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Шахбана Абакаргаджиева политзаключённым и потребовал его освобождения и прекращения уголовного дела. Статья, по которой осужден Абакаргаджиев, "противоречит как российской Конституции и международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права, заявили правозащитники.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

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