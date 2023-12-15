Шахбана Абакаргаджиев. Фото https://www.memopzk.org/figurant/abakargadzhiev-shahban-gadzhimagomedovich/

15 декабря 2023, 15:30

Правозащитники признали политзаключенным осужденного за фейки об армии жителя Дагестана

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Преследование жителя Хасавюрта Шахбана Абакаргаджиева по статье о фейках об армии неправомерно и политически мотивированно, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав освобождения осужденного и прекращения уголовного дела против него.

Как писал "Кавказский узел", суд признал жителя Хасавюрта Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков про российскую армию и назначил ему пять лет лишения свободы, но смягчил наказание из-за сложного материального положения семьи, заменив его на три года принудительных работ и удержание 10% зарплаты. Абакаргаджиев в суде признал вину и раскаялся.

Статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов. 

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Шахбана Абакаргаджиева политическим заключённым и требует его освобождения и прекращения уголовного преследования, заявили сегодня правозащитники.

Статья о фейках об армию, по которой осужден Абакаргаджиев, "противоречит как российской Конституции и международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".. "Фактически нормы статья 207.3 УК РФ позволяют преследовать за высказывание любого мнения о использовании Вооружённых Сил РФ и деятельности её государственных органов за границей. Основанием для уголовного преследования становятся как правомерные мнения, оценивающие <военную операцию> и связанные с ней обстоятельства, так и утверждения о задокументированных и подтверждённых фактах", - говорится в публикации на сайте проекта.

Правозащитники отметили, что статья 207.3 УК РФ носит антиправовой характер, создана для осуществления политических репрессий против критиков власти и должна быть отменена. Любые преследования по этой статье являются неправомерными и должны быть прекращены.

Кроме того, Абакаргаджиеву вменили пункт "в" части 2 статьи 207.3, предусматривающий «дискредитацию использования ВС РФ», совершённую "с искусственным созданием доказательств обвинения". Под искусственным созданием "доказательств обвинения Вооружённых Сил Российской Федерации" в приговоре понимается опубликованный Абакаргаджиевым в соцсети фрагмент видео.

Тот факт, что на суде Абакаргаджиев признал вину и раскаялся в содеянном  не влияет на  оценку политической      составляющей      его преследования. "Во-первых, он понёс уголовное наказание за высказывание своей позиции, а во-вторых, в условиях угрозы лишения свободы его отказ от этих слов и признание вины с большой степенью вероятности являются избранной им тактикой смягчения своего положения, на что он имеет полное право", - говорится в сообщении. 

Правозащитники также отметили, что согласно статье  60.1 УИК РФ, осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, которые они не могут покинуть до завершения срока наказания. Это дает основания считать приговорённого к такому наказанию Шахбана Абакаргаджиева лишённым свободы на срок принудительных работ, то есть на 3 года.

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Примечание:

"Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии", "Суд утвердил штраф Игорю Короткову за фейки об армии", "Дело о фейках об армии против жительницы юга России дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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