Правозащитники признали политзаключенным осужденного за фейки об армии жителя Дагестана

15 декабря 2023, 15:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Преследование жителя Хасавюрта Шахбана Абакаргаджиева по статье о фейках об армии неправомерно и политически мотивированно, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав освобождения осужденного и прекращения уголовного дела против него.

Как писал "Кавказский узел", суд признал жителя Хасавюрта Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков про российскую армию и назначил ему пять лет лишения свободы, но смягчил наказание из-за сложного материального положения семьи, заменив его на три года принудительных работ и удержание 10% зарплаты. Абакаргаджиев в суде признал вину и раскаялся.

Статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Шахбана Абакаргаджиева политическим заключённым и требует его освобождения и прекращения уголовного преследования, заявили сегодня правозащитники.

Статья о фейках об армию, по которой осужден Абакаргаджиев, "противоречит как российской Конституции и международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".. "Фактически нормы статья 207.3 УК РФ позволяют преследовать за высказывание любого мнения о использовании Вооружённых Сил РФ и деятельности её государственных органов за границей. Основанием для уголовного преследования становятся как правомерные мнения, оценивающие <военную операцию> и связанные с ней обстоятельства, так и утверждения о задокументированных и подтверждённых фактах", - говорится в публикации на сайте проекта.

Правозащитники отметили, что статья 207.3 УК РФ носит антиправовой характер, создана для осуществления политических репрессий против критиков власти и должна быть отменена. Любые преследования по этой статье являются неправомерными и должны быть прекращены.

Кроме того, Абакаргаджиеву вменили пункт "в" части 2 статьи 207.3, предусматривающий «дискредитацию использования ВС РФ», совершённую "с искусственным созданием доказательств обвинения". Под искусственным созданием "доказательств обвинения Вооружённых Сил Российской Федерации" в приговоре понимается опубликованный Абакаргаджиевым в соцсети фрагмент видео.

Тот факт, что на суде Абакаргаджиев признал вину и раскаялся в содеянном не влияет на оценку политической составляющей его преследования. "Во-первых, он понёс уголовное наказание за высказывание своей позиции, а во-вторых, в условиях угрозы лишения свободы его отказ от этих слов и признание вины с большой степенью вероятности являются избранной им тактикой смягчения своего положения, на что он имеет полное право", - говорится в сообщении.

Правозащитники также отметили, что согласно статье 60.1 УИК РФ, осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, которые они не могут покинуть до завершения срока наказания. Это дает основания считать приговорённого к такому наказанию Шахбана Абакаргаджиева лишённым свободы на срок принудительных работ, то есть на 3 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.