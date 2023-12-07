Житель Дагестана осужден по уголовному делу о фейках про армию

07 декабря 2023, 05:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Хасавюрта Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков про российскую армию и назначил ему пять лет лишения свободы, но смягчил наказание.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - 15 лет лишения свободы.

Хасавюртовский городской суд признал жителя Дагестана Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении военныз фейков, назначив ему наказание по соответствующей уголовной статье. Дело против Абакаргаджиева возбудили в мае, мерой пресечения ему назначили подписку о невыезде, сообщил 6 декабря правозащитный "ОВД Инфо"*.

Шахбанову вменялась часть 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд приговорил жителя Хасавюрта к пяти годам заключения, однако заменил ему наказание на более мягкое - три года исправительных работ с трехлетним запретом администрировать интернет-сайты.

Хотя приговор Шахбану Абакаргаджиеву вынесли 8 ноября, его полный текст на сайте суда был опубликован лишь 5 декабря. Первое заседание, согласно карточке дела, состоялось в июле, всего до приговора прошло четыре заседания.

Как следует из текста приговора, мужчина опубликовал на своей странице в Instagram*, открытой для всех пользователей, комментарии об убитых в Киевской области мирных жителях Украины. Суд счел, что Абакаргаджиев "из ложно понимаемых им общественных интересов решил публично распространить под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", имея при этом умысел сформировать негативное отношение к действиям российских военных на территории Украины.

В суде уроженец Хасавюрта признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что опубликовал свои посты "в порыве гнева после того, как с Украины привезли его погибшего племянника", следует из текста приговора.

Смягчить наказание Шахбану Абакаргаджиеву суд согласился в связи с тем, что ни он сам, ни его супруга не имеют работы, но воспитывают двух несовершеннолетних детей. Также в приговоре отмечается, что мужчина ранее не был судим, охотно сотрудничал со следствием и имеет положительные характеристики.

Страница в Instagram*, адрес которой указан в приговоре, до сих пор существует в социальной сети. На ней указано имя владельца и опубликована его фотография, однако настройки доступа изменены - увидеть публикации Абакаргаджиева теперь могут только его читатели. Всего страница, по состоянию на 5.30 мск сегодня, имеет 68 публикаций и 166 читателей.

Комментариями Шахбана Абакаргаджиева или его адвоката относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.