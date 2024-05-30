Сотрудники полиции. Ереван, май 2024 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

30 мая 2024, 11:34

Полиция Еревана сообщила о девяти задержанных активистах

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Девять сторонников протестного движения задержаны за неподчинение требованию полиции, шесть автомобилей эвакуированы на штрафную площадку, сообщили в МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян (упоминается в СМИ также как Галстян) анонсировал акцию неповиновения, призвав своих сторонников заблокировать улицы у здания правительства. Сегодня между протестующими и силовиками произошло несколько стычек.

Баграт Галстанян назван кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстаняна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Силовики подвергли приводу девять участников акции протеста – двух с Площади Республики, еще семеро доставлены в полицейский участок с акции на улице Мясникяна, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, их задержали за административное правонарушение по 182-й статье КоАП «Неподчинение законному требованию полиции».

«После составления протокола задержанных отпустят», - пояснил Саргсян.

С Площади Республики на штрафную площадку эвакуировали также шесть автомобилей, добавил он.

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Примечание:

"Число задержанных на акциях протеста в Армении возросло до 137", "Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении", "Архиепископ Галстян призвал продолжить протестные акции в Ереване".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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