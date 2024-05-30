Полиция Еревана сообщила о девяти задержанных активистах

30 мая 2024, 11:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девять сторонников протестного движения задержаны за неподчинение требованию полиции, шесть автомобилей эвакуированы на штрафную площадку, сообщили в МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян (упоминается в СМИ также как Галстян) анонсировал акцию неповиновения, призвав своих сторонников заблокировать улицы у здания правительства. Сегодня между протестующими и силовиками произошло несколько стычек.

Баграт Галстанян назван кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстаняна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Силовики подвергли приводу девять участников акции протеста – двух с Площади Республики, еще семеро доставлены в полицейский участок с акции на улице Мясникяна, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, их задержали за административное правонарушение по 182-й статье КоАП «Неподчинение законному требованию полиции».

«После составления протокола задержанных отпустят», - пояснил Саргсян.

С Площади Республики на штрафную площадку эвакуировали также шесть автомобилей, добавил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.