Баграт Галстанян во время акции. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

30 мая 2024, 05:57

Баграт Галстанян призвал сторонников заблокировать здание правительства

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Лидер армянского протестного движения, архиепископ Баграт Галстанян анонсировал акцию неповиновения, призвав своих сторонников заблокировать улицы у здания правительства в день заседания. 

Как писал "Кавказский узел", 29 мая члены и сторонники протестного движения направились шествием к зданию полиции Армении. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) заявил, что намерен требовать от главы МВД объяснений действий полицейских на акции протеста 27 мая. Демонстранты, заблокировав здание ведомства, добились встречи с представителями полиции, но не с министром.  

27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией. Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Требование внеочередных выборов может существенно увеличить число сторонников архиепископа, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. 

О новой акции с требованием отставки Пашиняна архиепископ Баграт объявил вечером 29 мая на встрече со своими сторонниками во дворе церкви Святой Анны в Ереване. Он призвал заблокировать с утра 30 мая здание правительства, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала 168․am.

Архиепископ призвал активистов заблокировать автомобилями улицы, прилегающие к центральной Площади Республики, где расположено здание правительства. 

«Заседание правительства назначено на 11.00 по местному времени. К 10.30, до начала заседания, мы должны на своих машинах заблокировать улицы у правительства. Если полиция заблокирует движения машин, нужно оставить машины и пешком пройти к правительственному зданию. Если дорога будет свободна, машины надо припарковать у правительственной стоянки», - проинструктировал сторонников лидер протестного движения.

Тех активистов, у которых нет машин, архиепископ также призвал собраться у здания правительства на акцию неповиновения.

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Примечание:

"Число задержанных на акциях протеста в Армении возросло до 137", "Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении", "Архиепископ Галстян призвал продолжить протестные акции в Ереване". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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