29 мая 2024, 21:19

Два бойца из Дагестана убиты на Украине

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Курбан Бикагов и Раджаб Ахбулатов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Цумадинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 901 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Тагир Абдулхакимов стал 899-м бойцом из Дагестана, смерть которого в военной операции на Украине подтверждена официально.

Курбан Бикагов и Раджаб Ахбулатов (также упоминался в сообщениях районных властей как Раджаб Акбулатов) убиты на Украине, сообщила администрация Цумадинского района, отчитываясь об открытии мемориальных досок в селе Хушет. Подробности о бойцах в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 28 мая не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 901 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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