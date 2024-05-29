29 мая 2024, 07:03

Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

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Тагир Абдулхакимов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 899 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая мая представители властей признали убитыми на Украине не менее 898 бойцов из Дагестана.

Представители властей навестили семью Тагира Абдулхакимова из села Калининаул, убитого в военной операции, сообщила администрация Казбековского района.

Абдулхакимов "в сентябре 2022 года был мобилизован в зону специальной военной операции" и погиб 30 ноября 2023 года, говорится в публикации на сайте администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 899 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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