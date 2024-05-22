Возвращение на родину обернулось уроженцу Чечни уголовным делом

22 мая 2024, 13:59

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Выходец из Чечни Рамзан Мирискаев, приехавший из Австрии на родину, арестован в Грозном по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Управление ФСБ по Чечне возбудило уголовное дело в отношении Рамзана Мирискаева, имеющего гражданство России и Австрии, сообщил сегодня чеченский историк и журналист Майрбек Вачагаев* в своем телеграм-канале "Mairbek/Chechen/France".

"Его обвинили в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об уголовном деле стало известно из постановления Верховного суда Чечни, который утвердил арест уроженца республики", - написал он.

Рамзан Мирискаев обвинен по части 2 (незаконный сбыт оружия и боеприпасов) и пункту "а" части 5 (то же деяние группой лиц по предварительному сговору) статьи 222 УК РФ, указано в постановлении, датированном 25 апреля и размещенном на сайте суда.

Часть 2 статьи 222 УК РФ предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, часть 5 - от восьми до 12 лет лишения свободы.

Согласно тексту постановления, дело было возбуждено 12 февраля 2024 года. 4 апреля следователь УФСБ подал ходатайство о продлении срока ареста Мирискаева, и 5 апреля судья Шейх-Мансуровского районного суда Грозного удовлетворил это ходатайство и продлил срок ареста до 12 июня.

В апелляционной жалобе защитник указал, что арест Мирискаева продлен "в отсутствие реальных доказательств существования оснований и фактических обстоятельств для его содержания под стражей", и попросил перевести подзащитного под домашний арест в селе Мартан-Чу Урус-Мартановского района.

В свою очередь следователь указал, что у Мирискаева нет постоянного места жительства и работы в Чечне, он "является гражданином Австрийской Республики и проживал там".

"Следственные действия по данному уголовному делу не завершены. По делу предстоит допросить ряд свидетелей и выполнить иные следственные действия. Кроме того, уголовное дело по п. «а» ч.5 ст.222 УК РФ, помимо Мирискаева Р.А., возбуждено также в отношении других неустановленных лиц", - говорится в документе.

Суд заявил, что судья первой инстанции "не допустил существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих пересмотр постановления". "Что касается доводов стороны защиты об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд исходит из того, что такая мера не может быть признана достаточной для обеспечения его гарантированного участия в производстве по данному уголовному делу. К тому же, суду не представлено объективных данных о наличии у него в Российской Федерации жилого помещения, в котором он мог бы проживать на основе права собственности или на иных законных основаниях. Домовладение, в котором сторона защиты просит определить отбывание им домашнего ареста, принадлежит другому лицу. Согласие этого лица, а также лиц, которые проживают в указанном домовладении вместе с собственником, на определение этого домовладения местом домашнего ареста суду также не представлено", - указал суд, отметив, что супруга и ребенок Мирискаева живут в Австрии.

"Постановление судьи Шейх-Мансуровского районного суда г. Грозного от 5 апреля 2024 года в отношении Мирискаева Рамзана Альмурзаевича оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - постановил судья.

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