Армянская оппозиция представила план отстранения Пашияна

12 мая 2024, 21:37

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Алма-Атинская декларация не может быть основанием для делимитации, так как к ней нет прикрепленных карт и их описаний, а только упоминание об отсутствии территориальных претензий, заявил бывший главный секретарь МИД Армении Ваагн Меликян. Оппозиция должна добиться обсуждения вопроса о вотуме недоверия Пашиняну в парламенте, отметил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.

Как сообщал "Кавказский узел", противники делимитации границы сегодня организовали в Ереване шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они отправились к площади Республики, где состоялся митинг движения "Тавуш во имя родины".

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении и предложил студентам и педагогам объявить забастовку.

Делимитация армяно-азербайджанской границы незаконна и антиконституционна, заявил на митинге бывший главный секретарь МИД Армении Ваагн Меликян, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала 168.am.

Ваагн Меликян считает, что, если не остановить процесс делимитации, катастрофические последствия неизбежны. Делимитация в отсутствии дипотношений - беспрецедентное явления в дипломатической истории, заявил он. "Делимитация проводится под угрозой применения силы. Азербайджанский президент сам объявил, что возвращает земли без единого выстрела, при этом гарантий, что новой войны не будет, нет. Наоборот, увеличивается риск агрессии", - подчеркнул Меликян.

"Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это – наша очередная победа", - привело media az 10 мая слова Алиева на церемонии вручения ключей от квартир первым переселенцам в Шуши.

Алма-Атинская декларация не может быть основанием для делимитации, так как к ней нет прикрепленных карт и их описаний, а только упоминание об отсутствии территориальных претензий, добавил он.

"Правовую силу имеют два документа эпохи СССР: карты 1928-1929 годов, которые были ратифицированы советами обеих советских республик, и решение совместной армяно-азербайджанской комиссии 1984-1987 годов. Остальные документы, в том числе карты Генштаба СССР, не имеют правовой силы", - пояснил бывший дипломат.

"Односторонние уступки распространятся на всю армяно-азербайджанскую границу. Сдача оборонительных рубежей приведет к ослаблению безопасности государства. Нужно исключить любой отвод армянских войск, пока полностью не завершится делимитация всей армяно-азербайджанской границы. Для делимитации границы нужен договор, ратифицированный парламентами обеих стран. Иначе Азербайджан каждый раз будет выдвигать новые требования, в том числе требовать отказаться от исков в международных инстанциях, а также коридор", - предположил он.

Он представил план выхода из кризиса. По его мнению, чтобы исключить вероятность войны, новые власти должны дать оценку сложившейся ситуации и отказаться от устных договоренностей за спиной народа.

"Новые власти должны участвовать в конструктивных переговорах, взяв ответственность за выполнение международных обязательств, руководствуясь приоритетами безопасности Армении. При этом нужно исключить антироссийскую, антизападную или любую другую "анти" политику, следуя гибкой политике сдерживания", - пояснил Меликян.

Появилась возможность вынесения для обсуждения в парламенте проекта постановления о вотуме недоверия правительству Пашиняна, заявил в ходе митинга архиепископ Баграт Галстян.

Для импичмента необходимы голоса большинства депутатов, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. Согласно армянскому законодательству, проект об импичменте могут внести не менее одной трети парламентариев, отметил он. При этом авторы проекта одновременно должны предложить кандидатуру нового премьер-министра. Конституция страны гласит, что проект постановления парламента о выражении недоверия ставится на голосование не ранее, чем через сорок восемь, и не позднее, чем через семьдесят два часа после его представления.

Постановление принимается большинством голосов от общего числа депутатов - поименным голосованием.

Он отметил, что у оппозиционных фракций 35 голосов, а по закону для этой процедуры необходима треть голосов парламентариев – 36.

"Я дважды встречался с независимым депутатом Ишханом Закаряном (ранее вышел из оппозиционной фракции "Честь имею", – прим. "Кавказского узла"), и он не отказался присоединиться к этому процессу. Остались два вопроса – кандидатура премьера и недостающие 18 голосов, которые необходимы для получения большинства голосов (парламент состоит из 107 депутатов, – прим. "Кавказского узла") для выражения вотума недоверия. Кандидат в премьеры не может быть от какой-либо партии", – сказал лидер движения.

Архиепископ призвал сторонников продолжить акции неповиновения и забастовки, в том числе студенческие с 08.00 13 мая. "Нужно парализовать Ереван и все крупные города Армении", - заключил он.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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