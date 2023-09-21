Юрист объяснил условия импичмента Пашиняна

21 сентября 2023, 23:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У оппозиции недостаточно голосов для смены премьер-министра Армении, однако есть возможности добиться его смены, отметил эксперт по конституционному праву.

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста, вызванные сообщением о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция инициировала процедуру импичмента для отстранения Никола Пашиняна и его правительства от власти. Силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, есть пострадавшие и задержанные.

Для импичмента премьеру-министру необходимо голоса большинства депутатов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. Согласно армянскому законодательству, проект об импичменте могут внести не менее одной третьи парламентариев, отметил он. При этом авторы проекта одновременно должны предложить кандидатура нового премьер-министра.

"У парламентской оппозиции нет большинства, и избрание премьера возможно только по той же процедуре, по которой парламент избрал самого Пашиняна. Если на депутатов от власти окажут давление, и они проголосуют за кандидатуру, предложенную оппозицией", - пояснил Айвазян.

20 августа в ходе митинга бывший премьер Армении Вазген Манукян объявил о формировании Национального комитета.

Согласно официальному сайту парламента, у оппозиции 35 мандатов – 29 у фракции "Айастан", шесть мандатов у фракции "Честь имею". 71 мандат у правящего "Гражданского договора", еще один депутат вышел из фракции "Честь имею" и находится в статусе независимого парламентария.

Арестовано шестеро участников акций протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян. По его словам, возбуждены уголовные дела по факту организации массовых беспорядков, ношение холодного оружия и призывы к свержению конституционного строя. "По первому делу арестованы двое человек, трое – по второму и один – по третьему делу", - отметил он, добавив, что число фигурантов дела могут меняться.

"Кавказский узел" также писал, что во время своего сегодняшнего видеообращения премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал жестких действий полиции. "Цель применения насилия со стороны некоторых состоит в том, чтобы правоохранители потеряли самообладание и на улицах пролилась кровь", - сказал Пашинян в прямом эфире. Он предупредил, что они будут действовать жестко, но в рамках закона, в соответствии со стальным мандатом.

Согласно официальной информации Минздрава Армении, в столкновениях с полицией пострадали 34 человека – 16 полицейских и 18 гражданских. "17 из них были выписаны сразу после получения медицинской помощи. 16 человек получили легкие телесные повреждения, еще один человек был прооперирован", - отмечено в сообщении Минздрава Армении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.