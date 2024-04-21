21 апреля 2024, 01:07

Дудаев назвал фейком обращение Кадырова к Колокольцеву

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Распространяющийся в соцсетях документ за подписью Рамзана Кадырова, в котором тот требует от главы МВД России строго наказать дагестанских силовиков за жесткое задержание министра чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева и просит отстранить на время проверки руководство МВД по Дагестану, является фейком, заявил глава Минпечати Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля сотрудники ДПС в Дагестане на КПП "Герзель" жестко задержали главу управления МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

"Кавказский узел" подготовил видеосюжет о попытке задержания Цакаева. Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем. 

Фейковый документ, адресованный министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву,  за подписью главы Чечни распространяется в соцсетях, заявил 20 апреля глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. В нем глава Чечни "якобы ходатайствует о начале служебной проверки деятельности сотрудников МВД по Республике Дагестан в связи с незаконным задержанием начальника ГУ МЧС по ЧР Алихана Цакаева", - сообщил Дудаев в своем Telegram-канале.

"Эта рассылка является фейковой и не соответствует действительности", - подчеркнул Дудаев. В документе, который опубликовал Дудаев в своем Telegram-канале, снабдив его пометкой "фейк", указано, что сотрудники МВД по Республике Дагестан, совершившие противоправные действия, должны понести самое строгое наказание".

Названное фейком обращение к Колокольцеву. Скриншот из Telegram-канала Ахмеда Дудаева от 20.04.24, https://t.me/akhmeddudaev/3207"Считаем, что такое правонарушение не могло произойти без попустительства со стороны руководства МВД по Республике Дагестан. Поэтому ходатайствую о начале служебной проверки касательно противоправной деятельности сотрудников МВД по Республике Дагестан и на время служебной проверки прошу вас рассмотреть возможность отстранения от исполнения должностных обязанностей руководства МВД по Республике Дагестан". На опубликованном Дудаевым документе, который он назвал фейком, указана дата - 18 апреля и исходящий номер.

Отметим, что в этот же день глава Чечни в своем Telegram-канале возмущался действиями силовиков. "Гнать надо их из структуры с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных <...>. Они не должны носить и марать форму блюстителя", - написал Кадыров.

Напомним, одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

Сотрудники ДПС вправе остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали юристы после жесткого задержания в Дагестане генерала из Чечни Алихана Цакаева.

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Примечание:

"Однотейповцы Кадырова возглавили два РОВД в Чечне", "Жители Чечни раскритиковали кадровую рокировку Кадырова", "Вторая дочь Кадырова получила министерский пост в его администрации".

Автор: "Кавказский узел"

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