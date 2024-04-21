Дудаев назвал фейком обращение Кадырова к Колокольцеву

21 апреля 2024, 01:07

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Распространяющийся в соцсетях документ за подписью Рамзана Кадырова, в котором тот требует от главы МВД России строго наказать дагестанских силовиков за жесткое задержание министра чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева и просит отстранить на время проверки руководство МВД по Дагестану, является фейком, заявил глава Минпечати Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля сотрудники ДПС в Дагестане на КПП "Герзель" жестко задержали главу управления МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

"Кавказский узел" подготовил видеосюжет о попытке задержания Цакаева. Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

Фейковый документ, адресованный министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, за подписью главы Чечни распространяется в соцсетях, заявил 20 апреля глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. В нем глава Чечни "якобы ходатайствует о начале служебной проверки деятельности сотрудников МВД по Республике Дагестан в связи с незаконным задержанием начальника ГУ МЧС по ЧР Алихана Цакаева", - сообщил Дудаев в своем Telegram-канале.

"Эта рассылка является фейковой и не соответствует действительности", - подчеркнул Дудаев. В документе, который опубликовал Дудаев в своем Telegram-канале, снабдив его пометкой "фейк", указано, что сотрудники МВД по Республике Дагестан, совершившие противоправные действия, должны понести самое строгое наказание".

"Считаем, что такое правонарушение не могло произойти без попустительства со стороны руководства МВД по Республике Дагестан. Поэтому ходатайствую о начале служебной проверки касательно противоправной деятельности сотрудников МВД по Республике Дагестан и на время служебной проверки прошу вас рассмотреть возможность отстранения от исполнения должностных обязанностей руководства МВД по Республике Дагестан". На опубликованном Дудаевым документе, который он назвал фейком, указана дата - 18 апреля и исходящий номер.

Отметим, что в этот же день глава Чечни в своем Telegram-канале возмущался действиями силовиков. "Гнать надо их из структуры с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных <...>. Они не должны носить и марать форму блюстителя", - написал Кадыров.

Напомним, одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

Сотрудники ДПС вправе остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали юристы после жесткого задержания в Дагестане генерала из Чечни Алихана Цакаева.

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