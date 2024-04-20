20 апреля 2024, 13:56

Два бойца с Кубани убиты в военной операции

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Денис Арутюнов и Алексей Жариков убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 362 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Павел Брайчук убит в военной операции на Украине, сообщила 19 апреля администрация Туапсинского района. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 360 бойцов из Краснодарского края.

Житель станицы Ирклиевской Денис Арутюнов 1992 года рождения убит в военной операции, сообщила 15 апреля на своей странице во "ВКонтакте" замглавы Выселковского района Анна Тарапина.

Днем ранее, 14 апреля, администрация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района сообщила о гибели в военной операции бойца из станицы Воронежской Алексея Жарикова. Мужчина погиб "при выполнении боевой задачи в зоне СВО", говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 362 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, убитых в военной операции.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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