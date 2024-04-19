19 апреля 2024, 21:48

Боец из Краснодарского края убит в зоне СВО

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Павел Брайчук убит в боях на Украине, сообщила сегодня администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 360 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 18 апреля власти назвали имена как минимум 359 убитых в ходе военной операции на Украине бойцов из Краснодарского края.

Павел Брайчук убит в ходе военной операции на Украине, он будет похоронен в селе Горском, где живут его родные. Брайчуку был 31 год, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 360 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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