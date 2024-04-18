Три военных из Славянска-на-Кубани убиты на Украине

18 апреля 2024, 15:03

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Юрий Прокопенко, Сергей Жорник и Дмитрий Григурко убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Славянска-на-Кубани. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 359 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 14 апреля власти назвали имена как минимум 356 военных из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Спецназовец Юрий Прокопенко убит в военной операции на Украине, сообщила 17 апреля администрация Славянска-на-Кубани, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Прокопенко во время службы бывал в Сирии, Дагестане. В августе 2022 года был переброшен в хону военной операции на Украине. Убит 29 июля 2023 года в селе Клещеевка Донецкой области, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Ранее власти Славянска-на-Кубани сообщили, что в военной операции также убиты Сергей Жорник и Дмитрий Григурко. Сергею Жорнику был 41 год, после начала военной операции на Украине добровольно отправился в зону боевых действий. Убит 9 июля 2022 года. Дмитрий Григурко служил по контракту, убит 6 мая 2022 года, указано в Telegram-канале мэрии.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 359 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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