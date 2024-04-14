14 апреля 2024, 00:10

Пять бойцов из Краснодарского края убиты на Украине

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В зоне боевых действий на Украине убиты Сергей Мироманов, Евгений Лободенко, Армаис Григорян, Сергей Чуриков и Дмитрий Тажитдинов, сообщили власти Тбилисского района Кубани. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 356 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 10 апреля власти назвали имена как минимум 351 военного из Краснодарского края, убитого в ходе специальной военной операции

Сергей Мироманов убит в военной операции на Украине, сообщила 10 апреля администрация Тбилисского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его семье ордена Мужества. 

Ранее по такому же поводу районные власти сообщили, что в ходе боевых действий убиты Евгений Лободенко и контрактник Армаис Григорян. А глава района Евгений Ильин в октябре 2023 года в своем Telegram-канале отчитывался о передаче орденов Мужества семьям убитых на Украине Сергея Чурикова и Дмитрия Тажитдинова.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 356 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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