Три военных из Краснодарского края убиты на Украине

10 апреля 2024, 15:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Огненко, Артем Матлаев и Евгений Бабенко убиты на Украине, сообщил глава Мостовского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 351 военного из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что пилот самолета Дмитрий Моисеев стал 348-м военным из Краснодарского края, убитым в зоне военной операции.

Николай Огненко убит в военной операции, сообщил глава Мостовского района Сергей Ласунов, отчитываюсь об открытии мемориальной доски в школе станицы Бесленеевской, где учился погибший.

Огненко после школы поступил в Лабинский социальный техникум, затем был призван в армию, вскоре заключил контракт. 14 ноября 2021 года был направлен в Абхазию. Погиб в ходе специальной военной операции на УКраине осенью 2022 году, ему было 19 лет. Посмертно Николай Огненко награжден орденом Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Ласунова.

Ранее Сергей Ласунов сообщал, что в зоне военной операции 24 мая 2022 года был убит 35-летний старий лейтенант Евгений Бабенко, о его гибели Ласунов глава района писал 12 мая 2023 года. Другой уроженец района, капитан-лейтенант Артем Матлаев в конце августа 2022 года Артем заключил контракт с частной военной компанией «Редут». Проходил службу в разведывательно-диверсионном отряде в должности оператора беспилотного летательного аппарата.Убит 7 октября 2022 года, указано в сообщении от 26 мая 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 351 военного из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.