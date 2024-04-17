Дудаев упрекнул беженцев из Палестины за слабый интерес к изучению русского языка

17 апреля 2024, 20:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни организовали бесплатные курсы русского языка, палестинцам необходимо "исправно их посещать", заявил в ходе встречи с беженцами глава Минпечати Чечни. После переобучения беженцы могут быть трудоустроены на "Чеченавто", где власти анонсировали выпуск "Джихад-машин".

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно сообщают об оказании различной помощи беженцам из Палестины, находящимся на территории республики. В частности, власти Чечни ранее пообещали построить для палестинцев жилой комплекс на 35 квартир. На 29 января республика приняла 206 беженцев из Палестины.

Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, на встрече с палестинцами подчеркнул, что без знания русского языка им будет проблематично работать на местных предприятиях. "Надо проходить обучение и переподготовку для трудоустройства. Прошу отметить, что руководством республики созданы все условия, чтобы вынужденные переселенцы могли изучать русский язык. Поэтому, я призываю палестинцев, проживающих в Чеченской Республике, уделить внимание языковым курсам, которые мы вам бесплатно предоставляем, и исправно их посещать", - привело его слова сегодня агентство "Грозный информ".

Беженцы из Палестины, место работы которых не опредено могут быть трудоустроены на предприятия после переобучения, сообщил в ходе встречи с переселенцами из Палестины министр промышленности и энергетики Адам Хакимов. "У нас в республике имеются центры обучения и переподготовки, в Грозненском государственном нефтяном техническом университете у нас есть передовые инженерные школы. Там им предоставят возможность подготовки квалификации. И уже после мы устроим их на предприятия», - процитировало его слова агентство.

Одним из возможных мест работы он назвал предприятия "Чеченавто". "Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», - добавил он.

20 января 2023 года источник в правительстве Чечни сообщил, что власти Чечни намерены начать выпуск "Джихад-машин" для военных целей. Подобное устоявшееся название применяется для описания автомобилей, используемых террористами-смертниками. Серийное производство "Джихад-машин" для нужд специальной военной операции планируется начать в 2024 году на базе "Чеченавто", сообщили власти Чечни.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.